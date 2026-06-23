Izraeli katonák lelőttek két libanoni civilt

Izraeli katonák lelőttek otthonába visszatérő két civilt kedden Dél-Libanonban az arab ország hatóságai szerint, amiről az izraeli média is beszámolt. Szintén kedden Irán ENSZ-nagykövete figyelmeztette Izraelt, hogy megtorolja minden egyes újabb libanoni támadását, mint amilyen ez is volt.

Az otthonába visszatérő és egy út megtisztításán dolgozó két civil halála, valamint két másik megsebesülése Nabatije el-Fauka faluban történt néhánynapos viszonylagos dél-libanoni nyugalom után. Izraeli katonák egy temetésen részt vevő embercsoportra is tüzet nyitottak a dél-libanoni Hadáta településen. Ezzel egybevág, hogy helyi lakosok izraeli harckocsikat láttak a falu temetőjének közelében. Irán genfi ENSZ-képviseletének vezetője kijelentette kedden, hogy országa számára mostantól nincs különbség aközött, hogy Izrael Dél-Libanonban vagy Bejrútban követ el támadást. Azzal fenyegetőzött, hogy ha Izrael bármilyen módon megsérti a múlt héten megszületett, Libanont is érintő amerikai-iráni egyetértési memorandumot, akkor Teherán „válaszlépéseket” fog tenni.

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Megkezdődik kedden Washingtonban az Izrael és Libanon közötti tárgyalások ötödik fordulója, amelynek célja a két ország közötti konfliktus rendezése. A megbeszélések előtt Joseph Aoun libanoni elnök kijelentette: nem engedi, hogy „bármely más fél” tárgyaljon Bejrút nevében. Ezt arra utalva mondta, hogy Teherán ragaszkodik ahhoz: az Izrael által Libanonban végrehajtott támadások leállítása legyen az Egyesült Államokkal folytatott saját tárgyalásainak előfeltétele. Bejrút eközben továbbra is azon dolgozik, hogy mérsékelje az Irán támogatta Hezbollah síita terrorszervezet befolyását az országban. „Üdvözöljük bármely ország segítségét a háború lezárásában, különösen amiatt, hogy a térségben nagyfokú az egymástól való függés. De nagy különbség van aközött, hogy valaki segíteni próbál nekünk, vagy beavatkozik a belügyeinkbe” – mondta hétfőn Aoun, nyilvánvalóan Iránra és a Hezbollahra utalva.

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A tárgyalások előtt az izraeli vezetők nyomatékosították, hogy az izraeli hadsereg nem hagyja el Dél-Libanont, és fenntartja az általa kialakított biztonsági övezetet. „Az izraeli hadsereg továbbra is határozottan fellép a katonáinkat és civiljeinket fenyegető veszélyek elhárítása érdekében, a Hezbollah terrorinfrastruktúrájának felszámolásán dolgozik, és fenntartja a biztonsági övezetet Dél-Libanonban” – közölte hétfőn késő este a jeruzsálemi miniszterelnöki hivatal Benjámin Netanjahu miniszterelnök, Jiszrael Kac védelmi miniszter és Éjál Zamír vezérkari főnök nevében. Az izraeli csapatok április óta tartanak megszállva egy határ menti sávot Dél-Libanonban, egyes helyeken akár tíz kilométer mélységben.

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„A miniszterelnök, a védelmi miniszter és a vezérkari főnök világossá tette, hogy Izrael állampolgárainak és a hadsereg katonáinak biztonsága továbbra is minden kompromisszum nélkül elsődleges szempont marad” – áll a washingtoni tárgyalások előtt kiadott közleményben. A megbeszéléseken Izraelt és Libanont washingtoni nagykövetük képviseli, míg az Egyesült Államokat Dan Holler, a külügyminisztérium tanácsadója és Dan Zimmerman, a védelmi minisztérium nemzetközi biztonsági ügyekért felelős helyettes államtitkára. A tárgyalások célja, hogy „végleg megtörjék az erőszak spirálját”, valamint hogy „előmozdítsanak egy átfogó béke- és biztonsági megállapodást a két ország között”.

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