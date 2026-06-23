Trump: Azt teszem, amit kell, ha Teherán rosszul viselkedik

Az Egyesült Államok hétfőtől 60 napra elengedte az Iránnal szembeni szankciókat a születőben lévő békemegállapodás első tárgyalásait követően, Donald Trump amerikai elnök pedig kijelentette, hogy „megteszi, amit kell”, ha Irán nem tartja be a megállapodás rá eső részét.

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke azt nyilatkozta, hogy az iráni tisztviselőkkel Svájcban folytatott tárgyalások jó alapot teremtettek egy végleges békemegállapodáshoz, bár Irán tagadta, hogy megkezdte volna a tárgyalásokat nukleáris programjáról. A két fél a múlt héten aláírt ideiglenes megállapodásra építve egy 60 napon belül kötendő állandó megállapodás ütemtervében állapodott meg a katari tulajdonban lévő svájci hegyi üdülőhelyen, Bürgenstockban tartott tárgyalásokon – közölték Pakisztán és Katar közvetítői. Megállapodtak egy mechanizmusban is, amely véget vet a libanoni harcoknak az Egyesült Államok szövetségese, Izrael és az Iránnal együttműködő Hezbollah között, és megnyitottak egy kommunikációs vonalat, amely segíti a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladását a Hormuzi-szoroson keresztül, elkerülve ezzel a konfliktust a stratégiai vízi úton.

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Az Iránnak nyújtandó gazdasági segítségnyújtási megállapodás keretében előirányzott számos lépés közül elsőként az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma augusztus 21-ig felfüggesztette a szankciókat, lehetővé téve Teherán számára, hogy olajat és kapcsolódó termékeket értékesítsen, és azokért fizetséget kapjon. A tisztviselők a harcok tartós szünetéről számoltak be Libanonban a megállapodás értelmében, annak ellenére, hogy Izrael kijelentette, hogy biztonsági övezetet tart fenn Dél-Libanonban, és továbbra is fellép az izraeli katonák és állampolgárok elleni fenyegetések „semlegesítése” érdekében. Hétfőn kezdett megélénkülni a tartályhajó-forgalom Hormuzon keresztül, miután Omán külügyminisztere megerősítette országa elkötelezettségét a nemzetközi jog és az ingyenes, biztonságos áthaladás mellett az Iránnal folytatott tárgyalások során a létfontosságú vízi út igazgatásáról.

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Az Irán elleni amerikai-izraeli támadások, valamint az izraeli légicsapások Libanonban ezrek halálát okozták, és milliók kényszerültek otthonuk elhagyására. Az iráni háború a világ piacait is megrázta, és megemelte a globális olajárakat. A nyersolaj ára kedden is tovább csökkent, miután hétfőn 3%-kal csökkent. Izrael nem volt részese a békemegállapodásnak, de pénteken új tűzszünetet kötött Libanonban. Bár az intenzív harcok még egy napig folytatódtak, libanoni tisztviselők szerint szombat este óta alábbhagytak. Izrael és Libanon kedden új tárgyalási fordulót kezdett volna Washingtonban, Bejrút pedig eltökélt volt a közvetlen tárgyalások folytatása mellett, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy azokat beárnyékolja Irán azon döntése, hogy Libanont is bevonja az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásaiba.

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Vance, aki a megállapodás aláírása óta optimista hangvételt ápol, azt mondta, hogy Teherán beleegyezett abba, hogy nukleáris ellenőröket enged be az országba, valamint hogy mechanizmusokat hoz létre külföldön befagyasztott vagyonának kezelésére és a tűzszünetek lebonyolítására. „Nagyon jó alapot teremtettünk egy sikeres végső megállapodáshoz” – mondta az újságíróknak a tárgyalásokon való részvétel után. Esmaeil Baghaei, az iráni külügyminisztérium szóvivője azonban az IRNA hivatalos hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy Irán még nem tárgyalt nukleáris kérdésekről, és nem tett új kötelezettségvállalásokat.

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Trump hétfőn a Truth Socialon közzétett bejegyzésében azt mondta, hogy Irán beleegyezik a fegyverellenőrzésekbe a „nukleáris őszinteség” biztosítása érdekében. „Ha Irán nem tartja be a megállapodását, vagy ha nem viselkedik megfelelően, akkor azt teszem, amit tennem kell” – mondta Trump később az újságíróknak. Irán korlátozott ellenőrzéseket végzett a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség részéről, mióta az Egyesült Államok és Izrael tavaly elindította az első légicsapássorozatot, majd februárban kitört háború után teljesen felfüggesztette azokat. Az ország azt állítja, hogy nukleáris programja békés célú.

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Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a közösségi médiában azt nyilatkozta, hogy Teherán mentességet kapott az olaj- és petrolkémiai export alól, felszabadította külföldi befagyasztott eszközeinek egy részét, és elindított egy újjáépítési és fejlesztési tervet Irán számára. Vance azt nyilatkozta, hogy Jared Kushner, a Fehér Ház megbízottja, Trump veje, kidolgozott egy olyan eljárást, amelynek keretében az Egyesült Államok és Katar ellenőrizné az iráni pénzeszközöket, miután azokat feloldják, és a pénzt amerikai kukoricára, szójára és búzára költhetné. „Tehát a pénz, amit felemelünk, a gazdáinkhoz fog kerülni” – mondta Trump az újságíróknak.

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