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A közel-keleti stabilitás megteremtése érdekében utazik és tárgyal Rubio

Arab országokba utazott az amerikai külügyminiszter

Közel-Kelet
  • 2026.06.23. - 07:29
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Marco Rubio külügyminiszterAFP/Pool/Julia Demaree Nikhinson
MH/MTI
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A washingtoni külügy közleménye szerint a miniszter kedden és szerdán az Egyesült Arab Emírségeket, Kuvaitot és Bahreint érintő utazást tesz, ahol a többi között tájékoztatja az Egyesült Államok partnereit a közel-keleti stabilitás megteremtése érdekében tett lépésekről, így a múlt héten aláírt amerikai-iráni keretegyezményről, valamint a Hormuzi-szoros biztonságos közlekedésének megteremtéséről.

Bahreinben Marco Rubio az Öböl Menti Együttműködési Tanács keretei között is tárgyalóasztalhoz ül - derült ki a washingtoni tájékoztatásból.

Az arab államokat tömörítő szervezet tagja Bahrein, Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Omán és Kuvait.

JD Vance amerikai alelnök hétfőn az iráni delegációval tartott első tárgyalásokat értékelve "produktív 36 óráról" beszélt, az eredmények közül kiemelve, hogy Irán hozzájárult a Nemzetközi Atomenergiaügynökség ellenőreinek újraindításához.

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Az Egyesült Államokba való visszautazása előtt újságíróknak a repülőtéren nyilatkozva kiemelte, hogy sikerült megállapodni a regionális tűzszünet fenntartását és a Hormuzi-szoros közlekedésének biztosítását célzó mechanizmusról is.

Az alelnök a kritikákra reagálva azt hangoztatta, hogy Irán csak akkor férhet hozzá a befagyasztott pénzügyi forrásokhoz, ha lépéseket tesz a megkötött megállapodás betartása érdekében, a pénz felhasználása pedig célhoz kötött, és a többi között amerikai mezőgazdasági termékek vásárlására fordítható.

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