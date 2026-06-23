A közel-keleti stabilitás megteremtése érdekében utazik és tárgyal Rubio

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A washingtoni külügy közleménye szerint a miniszter kedden és szerdán az Egyesült Arab Emírségeket, Kuvaitot és Bahreint érintő utazást tesz, ahol a többi között tájékoztatja az Egyesült Államok partnereit a közel-keleti stabilitás megteremtése érdekében tett lépésekről, így a múlt héten aláírt amerikai-iráni keretegyezményről, valamint a Hormuzi-szoros biztonságos közlekedésének megteremtéséről.

Bahreinben Marco Rubio az Öböl Menti Együttműködési Tanács keretei között is tárgyalóasztalhoz ül - derült ki a washingtoni tájékoztatásból.

Az arab államokat tömörítő szervezet tagja Bahrein, Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Omán és Kuvait.

JD Vance amerikai alelnök hétfőn az iráni delegációval tartott első tárgyalásokat értékelve "produktív 36 óráról" beszélt, az eredmények közül kiemelve, hogy Irán hozzájárult a Nemzetközi Atomenergiaügynökség ellenőreinek újraindításához.