Közvélemény-kutatás: 64 százalék kételkedik Trump iráni politikájában

Az amerikai lakosság többsége kritikusan tekint Trump iráni konfliktushoz való hozzáállására, miközben az általános elfogadottság továbbra is alacsony.

Donald Trump politikájának elfogadottsága számos területen továbbra is alacsony. Ezt mutatja az „AP-NORC Center for Public Affairs Research” által június közepén, több mint 3000 felnőtt körében végzett friss felmérés az Egyesült Államokban. Összességében az elnök munkájának elfogadottsága 37 százalék, ami változatlan az előző hónaphoz képest. Alacsony a támogatottsága a gazdaságpolitikának A gazdaság értékelése különösen gyenge. A megkérdezetteknek csak körülbelül egyharmada (33 százalék) mondja, hogy elégedett Trump gazdaságpolitikájával, míg 67 százalékuk nem ért egyet vele. A politikai megosztottság jelentős: a republikánusok körében a jóváhagyás 63 százalék, míg a független szavazók túlnyomó többsége nem ért egyet vele, mindössze 28 százalékuk fejezte ki helyeslését.

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A demokraták körében az értékelés szinte egyhangúlag negatív, 5 százalék helyesli és 95 százalék nem ért egyet vele. A közvélemény-kutatás tehát tartós kétségeket jelez azzal kapcsolatban, hogy a gazdaságpolitika észrevehetően javítja-e az emberek mindennapi életét. A külpolitika és az iráni háború mélyen megosztja a közvéleményt A kép továbbra is túlnyomórészt kritikus a külpolitikával kapcsolatban is. Az Associated Press szerint a válaszadók 62 százaléka helyteleníti Trump általános külpolitikai megközelítését, míg 36 százalékuk helyesli. Az értékelés még hangsúlyosabb az iráni háborúval kapcsolatban, amely február végén kezdődött: 64 százalék elégedetlen, míg csak 34 százalék támogatja az elnök álláspontját.

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Az elutasítás különösen magas a független és a demokrata szavazók körében, míg a republikánusok nagyrészt támogatják az elnököt. Továbbá, még a republikánus bázison belül sincs teljes konszenzus a Teheránnal nemrégiben elfogadott politikai irányváltásról és tárgyalásokról. A migráció továbbra is a republikánusok legerősebb bástyája Trump viszonylag jobban teljesít a migráció kérdésében. Itt az elfogadottság 45 százalék, míg 54 százalék nem ért egyet. A Republikánus Párton belül egyértelmű a támogatottság: a támogatók 83 százaléka pozitívan értékeli politikáját.

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