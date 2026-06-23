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Az iráni főtárgyaló szerint Irán fogja kezelni a Hormuzi-szorost

„A szoros soha nem tér vissza a háború előtti állapotába”

Közel-Kelet
  • 2026.06.23. - 16:58
Hormuzi szoros tanker
Irán a baráti országok tankereinek engedélyezi az átkelést a Hormuzi-szorosonAFP/STR
MH/MTI
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A Svájcban folytatott tárgyalásokat követően az iráni küldöttséget vezető Mohammad Baker Kalibaf főtárgyaló bejelentette, hogy a jövőben a nemzetközi joggal összhangban Irán fogja kezelni a Hormuzi-szorost – közölte kedden az IRNA állami hírügynökség.

Az amerikai és az iráni tárgyalóküldöttség a svájci Bürgenstock üdülőhelyen ült tárgyalóasztalhoz vasárnap a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezésének elérése érdekében.

„A Hormuzi-szoros soha nem tér vissza a háború előtti állapotába, hanem a nemzetközi joggal összhangban az Iráni Iszlám Köztársaság fogja igazgatni” – jelentette ki Kalibaf, miután hazatért a tárgyalásokról.

A svájci tárgyalásokon az Egyesült Államok és Irán a békemegállapodás ütemtervéről egyezett meg. A tárgylásokon közvetítő Katar és Pakisztán szerint az ütemterv alapján 60 napon belül létrejöhet a végleges megállapodás.

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Az Irán és Omán partjainál fekvő Hormuzi-szoros egyetlen országhoz sem tartozik. A Washington és Teherán által a múlt héten aláírt előzetes keretmegállapodás értelmében egyelőre Irán felügyelheti a szorost, de vállalta, hogy tárgyalásokat folytat Ománnal és a Perzsa-öböl hat további országával a vízi út jövőjéről, és arra is ígéretet tett, hogy 60 napig nem szed átkelési díjat az áthaladó hajóktól.

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