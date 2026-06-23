Az iráni főtárgyaló szerint Irán fogja kezelni a Hormuzi-szorost

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A Svájcban folytatott tárgyalásokat követően az iráni küldöttséget vezető Mohammad Baker Kalibaf főtárgyaló bejelentette, hogy a jövőben a nemzetközi joggal összhangban Irán fogja kezelni a Hormuzi-szorost – közölte kedden az IRNA állami hírügynökség.

Az amerikai és az iráni tárgyalóküldöttség a svájci Bürgenstock üdülőhelyen ült tárgyalóasztalhoz vasárnap a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezésének elérése érdekében.

„A Hormuzi-szoros soha nem tér vissza a háború előtti állapotába, hanem a nemzetközi joggal összhangban az Iráni Iszlám Köztársaság fogja igazgatni” – jelentette ki Kalibaf, miután hazatért a tárgyalásokról.

A svájci tárgyalásokon az Egyesült Államok és Irán a békemegállapodás ütemtervéről egyezett meg. A tárgylásokon közvetítő Katar és Pakisztán szerint az ütemterv alapján 60 napon belül létrejöhet a végleges megállapodás.