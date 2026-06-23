Trump korábbi bizalmasa, Tucker Carlson szakít a republikánusokkal

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A korábbi televíziós műsorvezetőt sokáig az amerikai elnök támogatójának tartották. Most nyilvánosan leszámol a republikánusokkal. Azonban továbbra sem szavazna a demokratákra.

A jobboldali online kommentátor, Tucker Carlson nyilvánosan elhatárolódott Donald Trump amerikai elnök pártjától. „Egyáltalán nem támogatnám a Republikánus Pártot” – mondta Carlson a „Can’t Be Censored” című podcastban. A korábbi Fox News műsorvezető magyarázata szerint az ok az, hogy a republikánusok „egy másik ország érdekeit helyezik előtérbe a saját állampolgáraik érdekei előtt”.

A régóta Trump-támogató konkrétan Izraelre utalt. Carlson korábban kritizálta az amerikai elnököt az iráni-iraki háború miatt, amelyet az Egyesült Államok Izraellel közösen vívott.

Carlson: A jelenlegi republikánus politika erkölcstelen

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Egész életembenben a republikánusokra szavaztam – folytatta Carlson –, de a jelenlegi republikánus politika erkölcstelen és védhetetlen. „Kiszállok” – mondta az 57 éves férfi –, „és amikor kiszállok, azt hiszem, sokan mások is.” Azt azonban nem tudta, hogy kire fog szavazni helyette. „A Demokrata Pártot nem fogom támogatni” – mondta Carlson.

Trumpra nyomás nehezedik a november elején esedékes kulcsfontosságú félidős választások előtt, ahol a republikánusok célja, hogy megvédjék vékony többségüket mindkét házban. A „Tegyük Amerikát újra naggyá” (MAGA) mozgalom számos támogatója abban reménykedett, hogy Trump jobban fog a belpolitikai kérdésekre összpontosítani.

Trump közeli bizalmasa

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Carlson karrierútja szorosan összefonódik az amerikai elnök karrierjével. A televíziós újságíró, különösen Trump első ciklusa alatt, a konzervatív amerikai Fox News csatorna sztárjaként vált ismertté. Műsorát összeesküvés-elméletek és álhírek terjesztésére, valamint a kisebbségek elleni gyűlöletkeltésre is felhasználta. 2023-ban mindenféle magyarázat nélkül elbocsátották. Röviddel a Fox News-tól való távozása után elindította saját online műsorát – írja a dpa.