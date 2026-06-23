Több mint egymilliárd dollárnyi kárt okozott Libanonban a háború

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Több mint egymilliárd dollárnyi kárt okoztak április végéig Libanonban a Hezbollah síita milícia és a szomszédos Izrael között márciusban kirobbant harcok, beleértve a Dél-Libanonban lerombolt 11 ezer épületet is – olvasható az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) és a libanoni kormányhoz köthető Nemzeti Tudományos Kutatási Központ (CNRS-L) hétfőn közzétett közös tanulmányában.

A tavaly októberben, illetve idén április végén készült műholdfelvételeket is összevető tanulmány szerint a károk értéke ez utóbbi időpontban elérte az 1,38 milliárd dollárt. Csaknem 18 ezer lakóépület teljesen megsemmisült, további 2242 pedig megrongálódott.

Az UNDP részéről kiemelték, hogy a vizsgálatok elsődleges helyszíne a Litani folyótól délre eső területek, például Türosz, Szidón, Nabatije és Bint Dzsubejl volt.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a hétfőn közzétett adatokban nincsenek benne a föld alatti, illetve a kritikus infrastruktúrában keletkezett károk, valamint hozzátették, hogy a felmérés óta majdnem szintén két hónap telt már el folyamatos rombolással és ezzel párhuzamos helyreállítással.