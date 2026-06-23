Több mint egymilliárd dollárnyi kárt okozott Libanonban a háború

Több mint egymilliárd dollárnyi kárt okoztak április végéig Libanonban a Hezbollah síita milícia és a szomszédos Izrael között márciusban kirobbant harcok, beleértve a Dél-Libanonban lerombolt 11 ezer épületet is – olvasható az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) és a libanoni kormányhoz köthető Nemzeti Tudományos Kutatási Központ (CNRS-L) hétfőn közzétett közös tanulmányában.
A tavaly októberben, illetve idén április végén készült műholdfelvételeket is összevető tanulmány szerint a károk értéke ez utóbbi időpontban elérte az 1,38 milliárd dollárt. Csaknem 18 ezer lakóépület teljesen megsemmisült, további 2242 pedig megrongálódott.
Az UNDP részéről kiemelték, hogy a vizsgálatok elsődleges helyszíne a Litani folyótól délre eső területek, például Türosz, Szidón, Nabatije és Bint Dzsubejl volt.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a hétfőn közzétett adatokban nincsenek benne a föld alatti, illetve a kritikus infrastruktúrában keletkezett károk, valamint hozzátették, hogy a felmérés óta majdnem szintén két hónap telt már el folyamatos rombolással és ezzel párhuzamos helyreállítással.
Az Izraellel már több háborút megvívó Hezbollah március 2-án – néhány nappal az Irán elleni amerikai-izraeli offenzíva kezdete után – újra megtámadta a zsidó államot, utóbbi pedig visszatámadott, majd – önvédelemre hivatkozva – megszállt egy határ menti sávot.
Libanoni hivatalos adatok szerint a harcoknak az arab országban már több mint négyezer halálos áldozata van, és több mint egymillióan menekültek el otthonukból. Jóllehet a libanoni állam és Izrael közötti újabb, múlt szombati tűzszüneti megállapodás óta az összecsapások intenzitása jelentősen csökkent, és egyre több libanoni tér haza, a bejrúti kormány felszólította a határ mentén élőket, hogy ők egyelőre ne menjenek haza.
Izrael vasárnap közölte, hogy hadserege „addig marad Dél-Libanonban, ameddig csak szükséges”.