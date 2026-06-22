Együtt látogatott el a Gázai övezetbe a jeruzsálemi latin és a görög pátriárka

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Pierbattista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája és III. Theophilosz, Jeruzsálem és egész Palesztina görög ortodox pátriárkája közös lelkipásztori látogatást tett hétfőn a Gázai övezetben.

Közös közleményük szerint elkísérte őket Josef D. Blotz, a Máltai Rend főispotályosa, vagyis a rend humanitárius és egészségügyi ügyeinek vezetője, valamint a Máltai Szeretetszolgálat képviselői.

A közlemény szerint a látogatás célja annak kifejezése volt, hogy a jeruzsálemi egyházak lelkipásztori felelősségét vállalnak a gázai keresztény közösségek és a Gázai övezet teljes lakossága iránt, és lélekben támogatják a helyi keresztény közösséget a folyamatos humanitárius válságban. Az övezetben - mint emlékeztettek - a családok továbbra is súlyos szenvedést, félelmet, veszteséget és bizonytalanságot élnek át.

A pátriárkák papokkal, szerzetesi közösségekkel, helyi keresztény családokkal és a legsúlyosabb körülmények között élőkkel találkoztak, hogy lelki erőt, vigaszt és reményt nyújtsanak a szenvedőknek.