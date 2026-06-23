Szemtelen legyek a légben

Ül az ember az irodában vagy a munkahelyén, aztán beszabadul egy légy. Innen - szó szerint - látványosan lőttek a nyugalomnak, mert a fránya szemtelenje folyton oda száll, ahová nincsen semmi dolga.

Mit lehet tenni a szemtelen házilegyek ellen? Alapvető megoldásnak a legtöbben a csapkodásra voksolnak: az eszköz lehet a tenyér, egy rongy, csőbe tekert újságpapír vagy akár egy éppen nem használt póló. A lényeg a gyorsaság – lenne. Csak hát sajnos a a rovar sem lassú, s ha nem hátulról közelítjük, elillan a légitámadás előtt. E mellett sajnálatosan a rombolási faktor is bejön a képbe, különösen a sikertelenség előrehaladtával párhuzamosan. Ez az a jelenség, amikor a szenvedő alany már nem néz sem istent, sem embert, hanem bárhová odacsap – s közben néha olyan dolgokat is eltalál, amit nem kéne.

Léteznek persze a fizikai megoldásokon túl is módszerek a legyek távoltartására. Az egyik népszerű trükk, hogy a gondos háziasszony az ablakpárkányt vagy a függönyt áttörli illóolajos vízzel. E célra a citromfű vagy a teafaolaj a legkiválóbb, de mások a mentára esküsznek. Az természetesen más kérdés, hogy ebben az esetben is az ismétlés a tudás anyja, tehát ha valóban el akarjuk kerülni a randevút e szóban forgó idegesítő jószággal, akkor a szezonban rendszeresen, jellemzően hetente fel kell frissítenünk a védelmi vonalainkat.

Külön hívőtábora van a növényi alapú légvédelemnek. E módi követői bazsalikomot, mentát, esetleg levendulát helyeznek el kisebb-nagyobb tételszámban és mindenféle méretű edényekben a párkányon, házaik bejáratánál. Úgy vélik, ezzel teszik a legjobbat. Apró szépséghiba, hogy a természet rendje szerint ezek sem mindig akkor virágoznak, amikor a legnagyobb szükség van rájuk, hanem olyantájt, amit az anyatermészet megszab nekik. Azaz simán előfordulhat, hogy egy esős időjárást követő invázió idején éppen nincs egy szem, illatozó virág sem az ágak végén.