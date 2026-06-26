A találgatás nehezíti a bizonyítást

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Az aranykonvojüggyel kapcsolatban a nyomozás esetleges irányáról vagy a potenciális gyanúsítottakról szóló minden találgatás, sejtetés a bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja – kommentálta a Legfőbb Ügyészség a miniszterelnök csütörtök délelőtti kijelentését.

Magyar Péter délután 3 óráig adott időt a legfőbb ügyésznek arra, hogy beszámoljon az ügyben folyó nyomozásról. A Legfőbb Ügyészség az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, hogy az ügyben már több alkalommal adtak ki tájékoztatást, amelyek az ügyészség honlapján bárki számára elérhetők és a sajtó képviselőinek is eljuttatták azokat. Jelezték, hogy az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyekről szintén részletes tájékoztatást fognak adni.

Mint hangsúlyozták, a közvélemény egyetlen ügyként kezeli a valójában két, önálló nyomozást, amelyek tárgya eltérő.

Az egyik nyomozás pénzmosás gyanúja miatt folyik, amelyben „az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentésében foglalt adatok alapján, a feljelentésben szereplő adatokból megállapítható pénzmosás egyszerű gyanúja miatt, az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzésének megfelelően, a Legfőbb Ügyészség az eljáró nyomozó hatóság kijelöléséről intézkedett”. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folytat nyomozást.