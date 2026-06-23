Társadalmi egyeztetés indult a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

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A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. "Az elmúlt két évtizedben még konzervatív becslések szerint is 60 ezer milliárd forint vándorolt jogtalanul magánzsebekbe különböző állami forrásokból" - olvasható a kormány honlapján.

Úgy fogalmaztak: ez a "felfoghatatlanul sok pénz" hiányzik a vasúti rendszerekből, a kórházakból, az iskolákból, valamint a magyar emberek széles tömegeinek fizetéséből.

A javaslatról szóló összegzésben azt írták: a demokratikus újjáépítés során szükséges feltárni a korábbi vagyonvesztések és a közvagyont érintő visszaélések teljes rendszerét, hogy az újonnan létrejövő demokratikus jogállam megalapozott védelmet tudjon nyújtani a közvagyont érintő veszélyekkel szemben.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben jelentette be a Tisztítótűz művelet elindítását, amelynek egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása.