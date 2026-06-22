Magyar Péter: Ma elindítjuk a Tisztítótűz Műveletet

A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése.

A maffia csápjainak levágásához a lehető legszigorúbban kell eljárni, legyen szó képviselőkről, gazdaságról, médiáról vagy politikusokról – fogalmazott a parlamentben Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, megszabadítják a magyarokat az állampolgárokat fenyegető, életüket ellehetetlenítő maffiától. A legfőbb feladatának azt tartja, hogy megszabadítsák Magyarországot a politikai és gazdasági maffiától. A mai nap fontosságáról elmondta, elindítják a tisztítótűz műveletet, ami egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amekynek célja Magyarország megszabadítása a korrupciótól és a maffia szorításától. Ennek lesz fontos eleme a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal.

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Kiemelte, rendkívül nehéz feladat lesz. 47 jogszabály kell ahhoz, hogy létrehozhassák a maffia elleni védelmet. A bűnözői hálózat több évtizede épül – emlékeztetett. Elkezdjük legyőzni a magyar cosa nostrat lépésről lépésre, tégláról téglára, ha jól végezzük a munkánkat, akkor ez lesz az a nap, amikor elkezdheti Magyarország újra építeni az országot – jegyezte meg Magysr Péter. Megjegyezte: „40 napja kormányzunk, 40 napja nyitunk ki szekrényeket, nézünk át szerződéseket, április 12 óta olyan kifosztás nyomaival szembesülünk, ami azokat is meglep, akik évek óta ezt vizsgálták. Nincs a napnak olyan órája, hogy ne derülne ki hogy alakult a nemzeti vagyon magán vagyonná. Hogy lett egy szűk elit gazdasági hátországa”.

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Felsorolt pár szabálytalan intézkedést, mint a felcsúti kisvasút, a zebrák, a túlárazott Budapest-Brlgrád vasútvonal, Hatvanpuszta, a semmibe haladó körforgalmak, a lombkorona nélküli lombkoronasétány, a többszörösére dráguló hidak, a lerohasztott MÁV, a vadászati világkiállítás, a minden sportszövtséget behálózó lopás, a Magyar Nemzeti Bank, a koncessziók, a magántőkealapok, a nemzeti vagyon kiszervezése, az Orbán család vagyona, a Szijjártó család vagyona, a Lázár család vagyona, összességében ez a haza kifosztása. „Nem tudok olyan területet mondani, ahonnan ne loptak volna el valamit” – húzta alá Magyar Péter. A miniszterelnök emlékeztetett Sulyok Tamás korábban írt Orbán Viktorhoz szóló üzenetére, majd kiemelte, hogy Sulyok Tamás puccskisérlete összeomlott, volt kollégái az Alkotmánybíróság tagjai küldtek selyemzsinórt neki. Az ő feladata az lett volna, hogy megteremtse a magyar egységet, ami a végére sikerült. Az egység pedig az, hogy mindenki egyetért abban, hogy mennie kell.

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Ezután Polt Péterről is szólt, akiről elmondta, hogy egyetlen napot se töltött ítélkező bíróként, aki miatt át kellett írni a jogszabályokat. A Vagyonvisszaszerzési Hivatal a múltat vizsgálja, a jövőben pedig megakadályozza a törvénytelenségeket. Magyar Péter bejelentette, kezdeményezik az alaptörvény módosításának életbelépése utáni napon Sulyok Tamás megbizatása végetér. Szeptembertől új alkotmányozási folyamatot indítanak. A folyamat végén a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni az új alkotmányt. Az Alkotmánybíróság elnökét a AB tagjai fogják megválasztani és 70 éves felső korhatár lép hatályba. Az alaptörvény módosítással a Kúria és az Országos Bírói Hivatal vezetőinek visszahívására és megválasztására való szabályok jelentősen módosulnak. A bírói önigazgatást és önrendelkezést a Bírói Tanács szolgálja, a most benyújtandó javaslat odaadja nekik a lehetőséget, hogy bármikor kezdeményezhetik a Kúria és az OBH vezetőjének visszahívását, amihez a parlament 2/3-os támogatása kell. Bizonyos számú bírók kezdeményezhetnék bizonyos vezetők visszahívását a javaslat alapján.

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Eddig a Kúria elnökét az Országgyűlés választotta meg, ezután a bírák javaslata alpján a három legtöbb szavazatot kapó közül jelölhetne a köztársaságielnök kúriai elnököt. Magyar Péter kifejtette, a Tisztítótűz Művelet célja az is, hogy ne épülhessen ki újra olyan rendszer, mint a múltban ezért javaslatot tesznek, hogy egy országgyűlésiképviselő maximálisan 12 évig tölthetné be ezt a pozíciót. Átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, amire felhatalmazást kaptak sok-sok millió embertől – húzta alá a miniszterelnök.

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Kifejtette, olyan alkotmányra van szükség, ami a magyar emberek számára fontos, olyan kell, amire nem azért vigyáznak a magyar emberek, mert muszáj, hanem azért, mert szeretik és a sajátjuknak érzik. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal vezetője és négy helyettese 24 órás rendőri védelmet fog kapni – jelentette be Magyar Péter. Kiemelte, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalba az ország legjobb szakembereit hívják, oylan emberek fognak a hazáért dolgozni, akiknek a szakértelme a legjobb.

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Akkor lehet legyőzni a maffiát, ha egy egész nemzet áll azok mögött, akik felveszik a kesztyűt és elég bátrak ahhoz, hogy legyőzzék a maffiát – fogalmazott a kormányfő. Olyan maffiaellenes és korrupcióellenes hatóságot állítanak fel, akik mindenkit szigorúan ellenőriznek pártállástól, ismertségtől, befolyástól függetlenül. Név szerint említette Lázár Jánost, Pócs Jánost, Kocsis Mátét vagy éppen Zsigó Róbertet, akiknek azt üzente, hogy készítség elő a magyarázatot a vagyonukról.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalt az országgyűlés hozza létre, a kormánytól teljesen független lesz – hangsúlyozta a miniszterelnök. A ma ismertetett alaptrövény véleményzhető a kormány honlapján, ahova több dokumentum is felkerül, amihez várják a javaslatokat. „A magam részéről a legszigorúbb jsvaslatokat fogom támogatni” – fogalmazott Magyar Péter. A korrupció a GDP 6-8 százalékát veszi el – emlékeztetett.

Megjegyezte, a maffia elleni harcot csak az egész társadalom együtt tudja megvívni. „Tamádás az lesz számtalan, jönnek a fenyegetések, a hazugságok. A gazdasági ága a maffiának mindent megpróbál majd. A küzdelem hosszú lesz” – húzta alá a kormányfő. „Ezt a harcot ahazánk, a gyermekeink és unokáink jövőjéért vívjuk. Induljon a Tisztítótűz, éljen a gaza” – zárta felszólalását Magyar Péter.

Toroczkai László (Mi Hazánk) válaszában arra emlékeztetett, hogy 2024-ig Magyar Péter is annak a politikai közösségnek a tagja volt, amelyet a miniszterelnök most a maffiához hasonlított. Ennek kapcsán felhánytorgatta a Magyar Péter által még a Diákhitel Központ vezetőjeként Balásy Gyulával aláírt „túlárzott szerződéseket”. Utalt arra is, hogy a Mi Hazánk képviselői nincsenek meggyőződve arról, hogy a „Tisztítótűz-művelet” végrehajtói valóban objektív, politikai befolyástól mentes eljárásokat fognak lefolytatni. Ugyanakkor ténynek nevezte, hogy az elmúlt évtizedekben Magyarországon maffiaszerű politikai körök működtek, és hangsúlyozta, hogy a korrupcióellenes harcot alapvetően támogatják. Hangsúlyozta: azt várja, hogy mindenkit számoltassanak el, „Magyar Pétert is beleérve”. Rámutatott arra is, hogy ha Sulyok Tamást elmozdítják, hogy aztán a Tisza a kétharmadával a „saját bábját” tegye oda, akkor semmiben sem különböznek a Fidesztől. Rétvári Bence (KDNP) azzal kezdte, hogy kikéri magának Magyar Péter szóhasználatát, a maffiázást. Ezek után felsorolta, hogy a miniszterelnök milyen pozíciókat viselt korábban az Orbán-kormányok alatt. – Mindenki eldöntheti, hogy miniszterelnökként vezet egy országot, vagy az ellenzék ellenzéke – fogalmazott a frakcióvezető arra utalva, hogy a Tisza-kormány az elődjével harcol ahelyett, hogy kormányozna. Sulyok Tamás és a közjogi méltóságok kapcsán Rétvári Bence kiemelte: Magyar Péter egyetlen esetet sem tudott megnevezni, amikor megszegték volna a jogszabályokat. – Az egyetlen hibájuk az, hogy nem Ön nevezte ki őket – mondta. Gulyás Gergely (Fidesz) szerint Magyar Péter az eddigi legrosszabb beszédét tartotta, és elfeledkezett arról, hogy miért támogatta 14 éven keresztül a Fideszt és az Orbán-kormányokat. – Vélhetően azért támogatta, mert 1 millió új munkahelyet hoztunk létre, a GDP megkétszereződött, akárcsak az állami vagyon – mondta. Hozzátette: a kollektív bűnösség elve a 20. század legrosszabb időszakait idézi, akkor hangzottak el ilyen beszédek, mint ma az Országházban. Arra is figyelmeztetett, hogy a Fidesz és a KDNP összehasonlításával megszünteti a közéleti vita lehetőségét. – Ön diktatúrát épít – fogalmazott Gulyás Gergely.

Bujdosó Andrea (Tisza) azt mondta, ő is azért van itt, hogy megtisztítsák a magyar politikát és a gazdaságot a korrupciótól, és felháborítónak tartja, hogy a másik oldal ezen „kuncog”. Majd azt állította, hogy a Fideszre és a KDNP-re csak azért szavaztak az emberek, mert becsapták őket. Ezek után felolvasott egy fiktív lemondóbeszédet, amelyet szerinte Sulyok Tamásnak kellett volna elmondania. Magyar Péter viszontválaszában elismételte, hogy szerinte az elmúlt 16 évben az Orbán-kormányok Európa legszegényebb és legkorruptabb országgá tették hazánkat. Majd közölte: őket azért választották meg, hogy erről beszéljenek. Ezek után számon kérte az ellenzéki frakciókon, hogy nem támogatják a korrupcióellenes intézkedéseket és a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását. Toroczkai Lászlóhoz fordulva közölte: az elmúlt két évben mindenféle hivatal és hatóság vizsgálta az ügyeit, és nem találtak semmit. Ezek után újra felszólította az ellenzéki képviselőket, hogy nyilatkozzanak: támogatják-e a „korrupció, a maffia elleni harcot” vagy nem? Mint mondta: a hivatalnak két része lesz. Az egyik kockázatelemzést fog végezni, beletekint bankszámlákba, nyilvántartásokba, és ha úgy látja, hogy bűncselekmény gyanúja merül fel, akkor az ügyet át fogja tudni fordítani büntetőeljárásba, „és használni tudja majd a rendőrséget, a NAV-ot és az ügyészséget is”. A másik részleg a vádemelésért fog felelni.

Toroczkai László (Mi Hazánk) napirend előtti felszólalásában a családok helyzetével foglalkozott. Konkrétan azzal, hogy szerinte Magyar Péter egy korábbi ülésen az egynemű párok örökbefogadási joga mellett érvelt, és arra kérte a miniszterelnököt, hogy tegye egyértelművé az álláspontját. Magyar Péter válaszában visszakérdezett, és arra szólította fel a Mi Hazánk frakcióvezetőjét, hogy inkább ő nyilatkozzon arról, hol vannak jobb helyen a gyerekek: egy meleg párnál vagy egy otthonban? Juhász Hajnalka (KDNP) a Pride-ról beszélt, hangsúlyozva, hogy a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem fontos. De szerinte a Pride egy politikai termékké alakult át, és a szellemisége káros a gyermekekre nézve. Kitért az LMBTQ-mozgalom lobbierejére, a hagyományos családmodellt és értékeket veszélyeztető nemzetközi trendekre. Magyar Péter erre egy XVI. Benedek pápától vett idézettel válaszolt. Majd azt firtatta, hogy tavaly az Orbán-kormány be akarta tiltani a Pride-fesztivált, de nem sikerült.

Panyi Miklós (Fidesz) a politikai ellenfelek ellehetetlenítéséről beszélt a „Zsolti bácsis ügy” kapcsán, amely szerinte egy politikai termék volt. Magyar Péter a válaszában arról beszélt, hogy milyen állapotban volt a gyermekvédelmi rendszer az Orbán-kormányok idején. Császár Martin (Tisza) arról beszélt, hogy meg kell tisztítani a közéletet, mert amíg ez nem történik meg, nem beszélhetünk valódi politikai megújulásról.