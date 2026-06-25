HIRDETÉS

Egy „új csillag” felbukkanására várnak a tudósok

Hamarosan egy fényes „nóva” jelenhet meg a Föld éjszakai égboltján

Tudomány
  • 2026.06.25. - 12:04
Az illusztráción egy szupernóva és a kapcsolódó gamma-kitörés benyomása látható, amelyet egy nagyon erős mágneses térrel rendelkező, gyorsan forgó neutroncsillag – egy magnetárként ismert egzotikus tárgy – hajt
Az illusztráción egy szupernóva maradványa látható,gáz felhő mögött pedig egy nagyon erős mágneses térrel rendelkező, gyorsan forgó neutroncsillag – egy úgynevezett magnetár láthatóAFP/European Southern Observatory/ESO
MH
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

A csillagászok egy ritka kozmikus eseményre számítanak a T Coronae Borealis rendszerben, amely ideiglenesen egy „új csillagot” hozhat létre a Föld éjszakai égboltján.

Hamarosan egy fényes „nóva” jelenhet meg a Föld éjszakai égboltján – ez a T Coronae Borealis csillagrendszerben történt robbanás eredménye, amely körülbelül 80 évente egyszer történik meg. A csillagászok nem zárják ki, hogy az esemény a közeljövőben megtörténhet, és az objektum szabad szemmel is láthatóvá válhat – írja a Space.com.

Ez egy úgynevezett visszatérő nóva – egy termonukleáris robbanás egy fehér törpe felszínén, amely időszakosan „ellop” anyagot társcsillagától – egy vörös óriástól.

„Tudjuk, hogy meg fog történni. Csak a hónap végéig nem tudjuk pontosan meghatározni” – mondta Elizabeth Geiss asztrofizikus, a NASA Fermi Gamma-sugár Űrteleszkópjának projektkutatója.

HIRDETÉS

A T Coronae Borealis (T CrB) rendszer egyike a Tejútrendszer kevés ismétlődő nóvájának – mindössze öt ilyen objektum ismert. Az utolsó ilyen felvillanást 1946-ban figyelték meg, és a csillagászok azóta is várják a következőt. A felvillanás történelmileg körülbelül 80 évente egyszer fordul elő.

Egyes modellek egy lehetséges 2024-es fényesedést is feltételeztek, de ez nem történt meg. Más számítások lehetséges új dátumokat, köztük 2026-ot is jeleznek, bár ezek az előrejelzések továbbra is vitatottak.

A robbanás során a T CrB fényessége drámaian megnőhet – körülbelül +10 magnitúdóról körülbelül +2 magnitúdóra. Ezáltal az objektum távcső nélkül is láthatóvá válik, és fényesség tekintetében versenyezhet a Sarkcsillaggal.

HIRDETÉS

A T Coronae Borealis a Coronae Borealis csillagképben található, a Volopus és a Herkules csillagképek között. Ha felvillan, egy új fényes foltként lesz látható az égbolt egy ismerős foltján.

A csillagászok azt tanácsolják, hogy távcsövet vagy egy kis teleszkópot használjanak a rendszer megfigyelésére a robbanásig.

A NASA becslései szerint a megnövekedett fényerő valamivel kevesebb mint egy hétig lehet látható szabad szemmel, ezt követően az objektum fokozatosan elhalványul, és további körülbelül tizenkét évig visszatér normál állapotába.

Kapcsolódó cikkek
tudományFöldNASAszupernóvarobbanáscsillagászat
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Tudomány
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS