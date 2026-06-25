Egy „új csillag” felbukkanására várnak a tudósok

A csillagászok egy ritka kozmikus eseményre számítanak a T Coronae Borealis rendszerben, amely ideiglenesen egy „új csillagot” hozhat létre a Föld éjszakai égboltján.

Hamarosan egy fényes „nóva” jelenhet meg a Föld éjszakai égboltján – ez a T Coronae Borealis csillagrendszerben történt robbanás eredménye, amely körülbelül 80 évente egyszer történik meg. A csillagászok nem zárják ki, hogy az esemény a közeljövőben megtörténhet, és az objektum szabad szemmel is láthatóvá válhat – írja a Space.com. Ez egy úgynevezett visszatérő nóva – egy termonukleáris robbanás egy fehér törpe felszínén, amely időszakosan „ellop” anyagot társcsillagától – egy vörös óriástól. „Tudjuk, hogy meg fog történni. Csak a hónap végéig nem tudjuk pontosan meghatározni” – mondta Elizabeth Geiss asztrofizikus, a NASA Fermi Gamma-sugár Űrteleszkópjának projektkutatója.

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A T Coronae Borealis (T CrB) rendszer egyike a Tejútrendszer kevés ismétlődő nóvájának – mindössze öt ilyen objektum ismert. Az utolsó ilyen felvillanást 1946-ban figyelték meg, és a csillagászok azóta is várják a következőt. A felvillanás történelmileg körülbelül 80 évente egyszer fordul elő. Egyes modellek egy lehetséges 2024-es fényesedést is feltételeztek, de ez nem történt meg. Más számítások lehetséges új dátumokat, köztük 2026-ot is jeleznek, bár ezek az előrejelzések továbbra is vitatottak. A robbanás során a T CrB fényessége drámaian megnőhet – körülbelül +10 magnitúdóról körülbelül +2 magnitúdóra. Ezáltal az objektum távcső nélkül is láthatóvá válik, és fényesség tekintetében versenyezhet a Sarkcsillaggal.

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