Ukrajnában többen megsebesültek az éjszakai orosz légicsapásokban

Hat ember megsebesült az Ukrajna elleni orosz légicsapásokban kedden éjszaka, közölték a helyi hatóságok, miközben Oroszországban a folyamatban lévő üzemanyagválság Szibéria egyes részeire is kiterjedt.

Az éjszakai orosz támadásban ketten a Zaporozsjai régióban, hárman Szumiban sebesültek meg, egy nő pedig a második legnagyobb ukrán város, Harkiv támadása során. A csapások hétfőn egy ukrán támadást követtek el egy rakétákhoz elektronikát gyártó üzem ellen az Oroszországgal határos Voronyezs megyében, amelyben öt ember meghalt és több tucat megsebesült a helyi kormányzó szerint. Tekintse meg a következő nap eseményeit az európai és globális piacokon a Morning Bid Europe hírlevél segítségével. Iratkozzon fel itt.

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Oroszország és Ukrajna továbbra is légicsapásokat váltanak, miközben a háború már ötödik éve tart. Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nyugati szövetségesek támogatását kérte a békemegállapodáshoz, miközben a gyorsított felvételt is szorgalmazza az Európai Unióba. Két ember kért orvosi segítséget, miután az orosz erők csapást mértek Zaporizzsja délkeleti régiójára – közölte Ivan Fedorov kormányzó a Telegramon –, további hárman pedig megsebesültek hétfő késő este az északi Szumiban – közölték a mentőszolgálatok. Egy nő megsérült egy dróntámadásban Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban – közölte Ihor Terekhov polgármester hétfő este a Telegramon. Kedden kora reggel a kijevi hatóságok rövid időre légvédelmi riasztást adtak ki, mielőtt visszavonták azt.

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Zelenszkij a múlt héten figyelmeztetett, hogy Oroszország nagyszabású támadásra készül – olyasmire, amit Moszkva rendszeresen bejelent. Oroszország teljes körű inváziója Ukrajnában 2022 februárjában kezdődött. Az ukrán tengeri logisztikai és utánpótlási utak elleni támadások üzemanyagválságot idéztek elő Oroszországban és Ukrajna által ellenőrzött területein. Kijev fokozódó légicsapásai az orosz energetikai infrastruktúrára olyan távoli célpontokat értek el, mint Szibéria, több mint 2000 kilométerre a frontvonaltól, aláásva a benzin és a dízel üzemanyag elérhetőségét Oroszországban, a világ harmadik legnagyobb olajtermelőjében.

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Az üzemanyagválság az Oroszország által annektált Krímről átterjedt a középső és keleti területekre, és érinti Novoszibirszk szibériai régióit is, ahol az azonos nevű városnak, Oroszország harmadik legnagyobbjának ad otthont, valamint a kazahsztáni határ közelében fekvő Omszkot. A Moszkvától mintegy 2500 kilométerre délkeletre fekvő Omszki régió korlátozza az üzemanyag-értékesítést, és a közeli Novoszibirszki régió is erre készül – közölték a helyi kormányzók a Telegramon. A lépés célja „a benzinkutakon a mesterséges pánikvásárlás és a spekuláció elkerülése volt” – mondta Vitalij Hotsenko, Omszk kormányzója hétfő este a platformon közzétett bejegyzésében, hozzátéve, hogy a benzin értékesítése autónként 40 literre, a dízelolajé pedig 80 és 200 liter között lesz korlátozva, a helyszíntől függően. Az üzemanyagtöltő kannákba szánt üzemanyag értékesítése tilos lesz – mondta.

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A novoszibirszki régió szintén korlátozások bevezetésére készült a „spekulatív kereslet megakadályozása” érdekében – mondta Andrej Travnyikov kormányzó. Keddtől, a Lukoil, Oroszország második legnagyobb olajtermelője, korlátozta a benzin- és dízelolaj-értékesítést a Voronyezsi régióban – közölte a regionális kormány a Telegramon. Oroszország Ukrajna elleni háborúja arra késztette Európát, hogy növelje védelmi kiadásait, és partnerséget kössön Kijevvel egy esetleges dróngyártásban. A konfliktus arra ösztönözte Svédországot és Finnországot, amelyek a közelmúltig az EU, de nem a NATO tagjai voltak, hogy csatlakozzanak a szövetséghez.

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