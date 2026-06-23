Az orosz benzintermelés 25 százalékkal zuhant

Oroszországban a benzintermelés 25 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest az ukrán dróntámadások következtében.
A termelés 25 százalékkal csökkent márciushoz képest is, amikor az ukrán támadások az orosz olajfinomítók ellen fokozódtak – írja a The Insider, nemzetközi hírügynökségek iparági forrásaira hivatkozva.
Források szerint Oroszország napi benzintermelése a márciusi becslések szerint 120 000 tonnáról áprilisban körülbelül 110 000 tonnára, májusban pedig 100 000 tonnára esett vissza. Június elején a termelés még közel volt a májusi szinthez, de összeomlott, miután két nagyobb termelő a múlt héten felfüggesztette működését. Ez a Moszkvai Olajfinomító és a tatárföldi TANECO finomító.
A termeléskiesések miatt naponta körülbelül 15 000 tonna benzint vontak ki a piacról. A napi termelés körülbelül 85 000 tonnára esett vissza, ami körülbelül 25 000 tonnával kevesebb, mint a belföldi nyári kereslet. Iparági szakértők szerint Oroszország minimális benzinigénye a nyári időszakban körülbelül 110 000 tonna naponta. Források szerint a szabad finomítói kapacitással rendelkező üzemek csak körülbelül 5000 tonnával tudják pótolni a hiányt naponta.
A hiányt részben a Fehéroroszországból érkező szállítások pótolják, amelyeket a kereskedők havi 100 000-150 000 tonnára becsülnek. Emellett az olajtársaságok és a független kereskedők felhasználták a tél végén és a tavasz elején felhalmozott készleteket. Iparági források szerint Oroszország is elkezdte növelni a benzin tengeri importját.
Források szerint Oroszország növelheti a benzinkínálatot az üzemanyag-minőségi követelmények enyhítésével. A gyakorlatban a finomítók a korábbinál gyengébb minőségű benzint állíthatnak elő, ami akár havi 200 000 tonnával is növelheti a termelést.
További intézkedések közé tartozna egy betiltott oktánszámnövelő újbóli bevezetése és a nyersanyagok olyan finomítókba való átirányítása, ahol még folyamatban van a termelés egy része.
Ukrán drónok legutóbb június 18-án éjjel támadtak egy moszkvai olajfinomítót. Az OSINT nyílt forrásokra épülő elemzői szerint a támadás több kulcsfontosságú termelési egységet is eltalált az üzemben, amely Moszkva benzinszükségletének akár 40 százalékát és a város dízelszükségletének mintegy felét adja.