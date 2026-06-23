Az orosz benzintermelés 25 százalékkal zuhant

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Oroszországban a benzintermelés 25 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest az ukrán dróntámadások következtében.

A termelés 25 százalékkal csökkent márciushoz képest is, amikor az ukrán támadások az orosz olajfinomítók ellen fokozódtak – írja a The Insider, nemzetközi hírügynökségek iparági forrásaira hivatkozva.

Források szerint Oroszország napi benzintermelése a márciusi becslések szerint 120 000 tonnáról áprilisban körülbelül 110 000 tonnára, májusban pedig 100 000 tonnára esett vissza. Június elején a termelés még közel volt a májusi szinthez, de összeomlott, miután két nagyobb termelő a múlt héten felfüggesztette működését. Ez a Moszkvai Olajfinomító és a tatárföldi TANECO finomító.

A termeléskiesések miatt naponta körülbelül 15 000 tonna benzint vontak ki a piacról. A napi termelés körülbelül 85 000 tonnára esett vissza, ami körülbelül 25 000 tonnával kevesebb, mint a belföldi nyári kereslet. Iparági szakértők szerint Oroszország minimális benzinigénye a nyári időszakban körülbelül 110 000 tonna naponta. Források szerint a szabad finomítói kapacitással rendelkező üzemek csak körülbelül 5000 tonnával tudják pótolni a hiányt naponta.