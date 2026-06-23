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Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök hamarosan beszél egymással, és egyebek között téma lesz közöttük Volodimir Zelenszkij ukrán vezető Minszkkel szembeni „fenyegetése” – jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján.

Peszkov arra reagált, hogy Zelenszkij pénteken közölte: egy hetet ad Lukasenkának arra, hogy eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni. Az orosz szóvivő szerint ez beavatkozás egy másik ország belügyeibe, szuverenitásának megsértése. „Nincs semmi kétségünk afelől, hogy a minszki vezetés, vagyis Fehéroroszország önállóan képes megvédeni szuverenitását” – mondta.

Az üzemanyag-ellátásban kialakult helyzettel kapcsolatban a szóvivő hangsúlyozta: az orosz kormány intézkedik az ügyben, egyeztet az olajipari vállalatokkal. Az elcsatolt Krímben tapasztalható állapotokkal kapcsolatban pedig – amelyek miatt a megszálló orosz hatóságok vasárnap ott felfüggesztették az üzemanyag-eladást magánszemélyeknek – kijelentette: a hatóságok intenzíven dolgoznak azon, hogy minimalizálják „a kijevi rezsim barbár cselekedeteinek” következményeit, és biztosítsák a lakosság üzemanyag-ellátását.

Keir Stramer lemondásával kapcsolatban Peszkov azt mondta: a távozó brit miniszterelnök „nem bizonyított” az orosz-brit kapcsolatokban. „Mindvégig azon volt, hogy zéró szinten maradjanak ezek a kapcsolatok (…). Ebből kifolyólag semmi olyat nem tett, ami miatt megmaradna az emlékezetünkben” – szögezte le. A szóvivő kétségesnek nevezte, hogy a következő brit miniszterelnök nézetei – bárki legyen az illető – Oroszországgal kapcsolatban eltérnének Starmer nézeteitől.