Betiltják a gyermekek utazását a Krímbe

Gyermekek szeptember 1-jéig nem tartózkodhatnak a Krím félszigeten kikapcsolódás és nyaralás céljából. Ugyanakkor az üzemanyaghiány, az áramkimaradások és a dróntámadások súlyosbítják a helyzetet.

A Krím-félszigeten, amelyet Oroszország 2014-ben annektált, Moszkva által kinevezett hatóságok betiltották a gyermekek szabadidős és turisztikai célú elhelyezését. Ez a tilalom szeptember 1-jéig van érvényben, egy vonatkozó rendelet értelmében. „A jelenlegi helyzetben ezek az intézkedések a közbiztonság garantálása érdekében szükségesek” – írta Szergej Akszjonov, a Krím orosz által kinevezett vezetője a Telegramon, megértést kérve. A Krím népszerű célpont az orosz turisták számára. A gyermeküdülési táborok is gyakoriak. Üzemanyag- és áramellátási problémák

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A krími helyzet az ukrán dróntámadások után romlik. Hetek óta szűkös a benzin. A kezdeti értékesítési korlátozások után most már nem osztanak ki üzemanyagot magánszemélyeknek. A helyi Krimenergo energiaszolgáltató szintén bejelentette, hogy áramszüneti ütemterveket vezettek be. Ez viszont a vízellátást is érinti. Ukrajna, nyugati támogatással, több mint négy éve védekezik egy nagyszabású orosz invázió ellen. Egy héttel ezelőtt Mihajlo Fjodorov ukrán védelmi miniszter egy interjúban bejelentette, hogy dróntámadásokkal fogják elszigetelni a félszigetet.

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