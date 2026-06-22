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A NATO biztos abban, hogy Ukrajna legyőzheti Oroszországot az innovációs versenyben

Mindig fennáll annak a veszélye, hogy átmeneti lesz

Oroszország-Ukrajna
  • 2026.06.22. - 14:13
Orosz ukrán háború ukrán rakéta ukrán katona
Az ukrán hadsereg BM-21 „Grad” többcsövű rakétavetőkkel is támadta az oroszokatAFP/The 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade/Iryna Rybakova
MH
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Mind Ukrajna, mind Oroszország folytatja a katonai innovációkért folytatott versenyt azzal a céllal, hogy gyorsabban megvalósítsák azokat, és előnyre tegyenek szert a csatatéren, de Ukrajnának nagyobb esélye van a győzelemre ebben a versenyben. Ezt egy magas rangú NATO-tisztviselő jelentette ki, aki névtelenséget kérve nyilatkozott újságíróknak, számolt be az Ukrinform tudósítója.

„Szilárdan meggyőződésem, hogy bármit is látunk az egyik vagy a másik oldalon a felhalmozódó előnyök tekintetében, az mindig fennáll annak a veszélye, hogy átmeneti lesz, mert ez nemcsak a lemorzsolódás, hanem az innováció háborúja is. Van egy intézkedés, és van egy ellenintézkedés” – mondta a tisztviselő, számol be a karpar.in.ua.

Ez egy végtelen ciklus – tette hozzá. Ugyanakkor kifejezte azon meggyőződését, hogy Ukrajna képes legyőzni Oroszországot az innovációs versenyben, miközben Oroszország előnye hagyományosan a termelés bővítésének képessége.

„Az az oldal az előnyben van, amelyik a leggyorsabban tud haladni. És azt látjuk, hogy Oroszország tanul, és innovatívabbá válik, mint a múltban. És Oroszországnak minden bizonnyal előnye volt a termelési méretek tekintetében. De Ukrajna minden bizonnyal rendkívül lenyűgöző fokú innovációt és innovációs sebességet mutatott” – jegyezte meg a tisztviselő.

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Az oroszok a háború hosszú távú fenntartásának kilátásairól szólva a tisztviselő a növekvő elégedetlenséget jegyezte meg, különösen az orosz elit körében, akik korábban nem érezték a háború közvetlen hatását.

A tisztviselő úgy véli, hogy Oroszországban, többek között a fővárosban és Szentpéterváron, azokban a városokban, amelyek az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások célpontjaivá válnak, egyre inkább az a felfogás alakult ki, hogy ez inkább „Putyin háborúja”, mint „mi háborúnk”.

Amikor arról kérdezték, hogy a NATO aggódik-e amiatt, hogy miután nem sikerült harctéri sikereket elérnie Ukrajnában, valamint Ukrajna nagy hatótávolságú csapásai miatt, Oroszország elkezdhet úgy viselkedni, mint egy „sebesült állat”, és megpróbálhatja próbára tenni a NATO az 5. cikkely szerinti kötelezettségeinek erejét, a tisztviselő „rendkívüli magabiztosságát” fejezte ki, hogy Vlagyimir Putyin jól tudja, hogy a szövetség kész magabiztosan megvédeni egész területét.

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Ezért, annak ellenére, hogy Oroszország már meggondolatlan katonai döntéseket hozott, beleértve Ukrajna teljes körű inváziójának megindítását 2022-ben, a tisztviselő úgy véli, hogy Oroszország jelenleg képtelen katonai fellépésre a NATO ellen, és „nincs kilátás arra, hogy Putyin komoly próbát indítson” a szövetség egységének.

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