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Mind Ukrajna, mind Oroszország folytatja a katonai innovációkért folytatott versenyt azzal a céllal, hogy gyorsabban megvalósítsák azokat, és előnyre tegyenek szert a csatatéren, de Ukrajnának nagyobb esélye van a győzelemre ebben a versenyben. Ezt egy magas rangú NATO-tisztviselő jelentette ki, aki névtelenséget kérve nyilatkozott újságíróknak, számolt be az Ukrinform tudósítója.

„Szilárdan meggyőződésem, hogy bármit is látunk az egyik vagy a másik oldalon a felhalmozódó előnyök tekintetében, az mindig fennáll annak a veszélye, hogy átmeneti lesz, mert ez nemcsak a lemorzsolódás, hanem az innováció háborúja is. Van egy intézkedés, és van egy ellenintézkedés” – mondta a tisztviselő, számol be a karpar.in.ua.

Ez egy végtelen ciklus – tette hozzá. Ugyanakkor kifejezte azon meggyőződését, hogy Ukrajna képes legyőzni Oroszországot az innovációs versenyben, miközben Oroszország előnye hagyományosan a termelés bővítésének képessége.

„Az az oldal az előnyben van, amelyik a leggyorsabban tud haladni. És azt látjuk, hogy Oroszország tanul, és innovatívabbá válik, mint a múltban. És Oroszországnak minden bizonnyal előnye volt a termelési méretek tekintetében. De Ukrajna minden bizonnyal rendkívül lenyűgöző fokú innovációt és innovációs sebességet mutatott” – jegyezte meg a tisztviselő.