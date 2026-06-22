A NATO biztos abban, hogy Ukrajna legyőzheti Oroszországot az innovációs versenyben

Mind Ukrajna, mind Oroszország folytatja a katonai innovációkért folytatott versenyt azzal a céllal, hogy gyorsabban megvalósítsák azokat, és előnyre tegyenek szert a csatatéren, de Ukrajnának nagyobb esélye van a győzelemre ebben a versenyben. Ezt egy magas rangú NATO-tisztviselő jelentette ki, aki névtelenséget kérve nyilatkozott újságíróknak, számolt be az Ukrinform tudósítója.
„Szilárdan meggyőződésem, hogy bármit is látunk az egyik vagy a másik oldalon a felhalmozódó előnyök tekintetében, az mindig fennáll annak a veszélye, hogy átmeneti lesz, mert ez nemcsak a lemorzsolódás, hanem az innováció háborúja is. Van egy intézkedés, és van egy ellenintézkedés” – mondta a tisztviselő, számol be a karpar.in.ua.
Ez egy végtelen ciklus – tette hozzá. Ugyanakkor kifejezte azon meggyőződését, hogy Ukrajna képes legyőzni Oroszországot az innovációs versenyben, miközben Oroszország előnye hagyományosan a termelés bővítésének képessége.
„Az az oldal az előnyben van, amelyik a leggyorsabban tud haladni. És azt látjuk, hogy Oroszország tanul, és innovatívabbá válik, mint a múltban. És Oroszországnak minden bizonnyal előnye volt a termelési méretek tekintetében. De Ukrajna minden bizonnyal rendkívül lenyűgöző fokú innovációt és innovációs sebességet mutatott” – jegyezte meg a tisztviselő.
Az oroszok a háború hosszú távú fenntartásának kilátásairól szólva a tisztviselő a növekvő elégedetlenséget jegyezte meg, különösen az orosz elit körében, akik korábban nem érezték a háború közvetlen hatását.
A tisztviselő úgy véli, hogy Oroszországban, többek között a fővárosban és Szentpéterváron, azokban a városokban, amelyek az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások célpontjaivá válnak, egyre inkább az a felfogás alakult ki, hogy ez inkább „Putyin háborúja”, mint „mi háborúnk”.
Amikor arról kérdezték, hogy a NATO aggódik-e amiatt, hogy miután nem sikerült harctéri sikereket elérnie Ukrajnában, valamint Ukrajna nagy hatótávolságú csapásai miatt, Oroszország elkezdhet úgy viselkedni, mint egy „sebesült állat”, és megpróbálhatja próbára tenni a NATO az 5. cikkely szerinti kötelezettségeinek erejét, a tisztviselő „rendkívüli magabiztosságát” fejezte ki, hogy Vlagyimir Putyin jól tudja, hogy a szövetség kész magabiztosan megvédeni egész területét.
Ezért, annak ellenére, hogy Oroszország már meggondolatlan katonai döntéseket hozott, beleértve Ukrajna teljes körű inváziójának megindítását 2022-ben, a tisztviselő úgy véli, hogy Oroszország jelenleg képtelen katonai fellépésre a NATO ellen, és „nincs kilátás arra, hogy Putyin komoly próbát indítson” a szövetség egységének.