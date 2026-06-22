A Fehér Ház blokkolta Vance videóját

Egy meghitt felolvasás J.D. Vance-szel egy ártalmatlan apák napi megjelenés lett volna. De a letiltott hozzászólások szekciója azonnal felkeltette a figyelmet. Míg a YouTube nyugodt maradt, az X-en fellángolt a düh.

A családi megjelenést kritikák és gúnyolódás özöne fogadta az X-en, mivel Családbarát megjelenésnek szánták apák napjára. De még a „Mesélés a második hölggyel” című műsor új epizódjának megjelenése előtt is felkeltette a figyelmet a Fehér Ház döntése. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke megjelent felesége, Usha gyermekműsorában. Mielőtt a videó vasárnap reggel egyáltalán megjelent volna a YouTube-on, a kommentek már le voltak tiltva.

A különkiadásban Trump alelnöke felolvasott több részletet a gyerekeknek szóló klasszikus Micimackóból, és várandós feleségével beszélgetett a családi életről. Míg Vance-nek a hét elején kritikus kérdésekre kellett válaszolnia a „The View”-ban és a Fox News-ban, ez a szereplése megkímélte őt minden közvetlen közönségreakciótól. Más platformokon azonban egészen más volt a reakció – írja a news.de.

J.D. Vance felolvas egy gyerekműsorban

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A videóban Vance először gyerekbarát módon magyarázta el alelnöki feladatait – a Szenátusban felmerült patthelyzetek megoldásától a külföldi diplomáciai utakig. A beszélgetés ezután a családi életre terelődött. A háromgyermekes apa arról számolt be, hogy négyéves lánya, Mirabel volt a legfigyelmesebb hallgatója, míg idősebb gyermekei most már inkább önállóan olvastak. „Ezért szerettem volna annyira egy negyedik babát” – viccelődött Vance. „Elegem volt abból, hogy a gyerekeim felnőnek, és nem voltam kész magam mögött hagyni a babaszakaszt.” Ezután elolvasta Micimackó első fejezetét – azt a történetet, amelyben a kismackó lufival próbál mézet elérni. Különösen tetszett neki, hogy egy apa mesél a fiának önmagáról.

„Minden idők leggyengébb alelnöke”: Vance videója felháborodást váltott ki

Míg a YouTube kommentszekciója csendben maradt, más platformokon a kritika annál intenzívebb volt. Az X-en a felhasználók azzal vádolták az alelnököt, hogy megpróbálja emberibbnek feltüntetni magát. „Mindannyian tudjuk, hogy ez egy jó érzéssel teli dolog, hogy J.D.-t emberibbnek tüntessük fel. De ez nem működik” – írta az egyik X felhasználó. Mások alapvetően megkérdőjelezték apai hitelességét: „Egy jó apa nem hazudik a nemzetnek, amelyet nap mint nap szolgálnia kellene.” Egy másik hozzászólás így szólt: „Ez az opportunista egyáltalán nem olvas fel a gyerekeinek, száz százalék.” Politikai kritika is elhangzott. Az egyik felhasználó azzal vádolta Vance-t, hogy „elárulta Irán fiainak és lányainak áldozatát”, és a terroristák oldalára állt. „Ő a leggyengébb alelnök, akit ez az ország valaha látott” – állt az egyik tweetben. Egyesek egyszerűen „régóta az egyik legkínosabb dolognak” találták a megjelenést.