Magyar alkotók munkái az Annecy-i Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon

Kreif Zsuzsanna Adgwa-Ata és Klingl Béla Alkotás című animációja is szerepel a vasárnap megkezdődött Annecy-i Nemzetközi Animációs Filmfesztivál rövidfilmes versenyében.

A világ legnagyobb animációs rendezvényén a rövidfilmes versenyprogram több mint harminc munkája között az Adgwa-Ata és az Alkotás mellett még egy olyan animációt is láthat majd a fesztivál közönsége, amely magyar közreműködéssel készült. Az ötperces, Hisko Hulsing rendezésében készült holland-francia-belga-magyar koprodukciós Danse macabre megvalósításában Temple Réka koproducerként vett részt, Czipa Ildikó, Ujj Beáta és Báros Csaba pedig az animáción dolgozott. A diplomafilmes versenyprogramban vetítik László Márknak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) animáció mesterszakán 2025-ben elkészült Bonefuzz című alkotását, az alkalmazott munkák versenyében pedig az egyetem egy másik mesterszakosának, Horesnyi Máténak a Friss Kakas Animációs Filmnapok számára készített szpotját. Az Adgwa-Ata korábban a cannes-i filmfesztiválon is bemutatkozott.

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A Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával, magyar-francia koprodukcióban készült animáció az amazon beavatási szertartás misztikus világába vezet. A 15 perces produkció író-rendezője Kreif Zsuzsanna, zeneszerzője Szende Natalie, a hangdizájnt Lukács Péter Benjámin készítette, vágója Czakó Judit volt. A film magyar gyártója a Boddah, producerei Osváth Gábor és Lukács Péter Benjámin. Francia részről pedig az Avec Ou Sans Vous és az XBO Films áll a film mögött. Az Alkotás arról mesél, hogyan elevenedik meg egy festővászon, és hogyan születnek meg a játékos, absztrakt formák, amelyek mögött emberi történetek húzódnak meg. A hat és fél perces kísérleti film producere Klingl Béla, animációs rendezője Koós Árpád, gyártásvezetője Sólyom Tibor, a hang és zene pedig Hammer Zsolt és Jávorka Ádám munkája. A magyar koprodukcióval készült Danse Macabre Sosztakovics 10. szimfóniájának rendkívül erőteljes Allegro tételén alapul.

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Hisko Hulsing, a film rendezője elmondta, hogy munkáját a zene ihlette, amely nagy hatással volt rá. A Bonefuzz főszereplője Vajk, egy hallássérült tinédzser, aki hallókészüléke hangerejének változtatásával szabályozhatja a külvilággal való kapcsolatát, egy nap azonban, magányából kimozdítva, a bátyja elviszi egy zenekar koncertjére, ami fordulópontot jelent az életében. A film látványvilága ötvözi a részletes 3D-s háttereket a 2D-s rajzanimációval, másik különlegessége, hogy zenéjét is László Márk komponálta - számolt be róla honlapján a MOME. A június 27-én záruló francia animációs filmfesztivál egyik zsűrijének munkájában - amelyik az új elbeszélésmódú és vizuális megközelítésű alkotásokat bírálja el - Orosz Anna Ida filmtörténész is részt vesz - olvasható a fesztivál honlapján.

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