Zuhan az olaj ára

Az olajárak hétfőn csökkentek, miután véget értek az amerikai-iráni tárgyalások Svájc, Teherán pedig bejelentette, hogy mentességet kapott az olaj- és petrolkémiai exportra, enyhítve a globális piacokon tapasztalható kínálati hiány miatti aggodalmakat.

A Brent nyersolaj ára 1,68 dollárral, azaz 2,09%-kal esett, hordónként 78,89 dollárra GMT 06:33-ra. Az árak a kereskedés kezdetén 82,30 dollárra emelkedtek, amit a tárgyalások nehézkes kezdete táplált, Donald Trump amerikai elnök fenyegetései az Irán elleni háború újraindításával, valamint Teherán bejelentése a Hormuzi-szoros ismét lezárásáról - írja a Reuters. Az amerikai West Texas Intermediate nyersolaj határidős ára hordónként 76 dollár volt, ami 60 centtel alacsonyabb, a szerződés hétfőn későbbi lejárata előtt. Az aktívabb augusztusi szerződés 69 centtel esett, hordónként 75,16 dollárra. Pénteken az amerikai piacon ünnepnap miatt nem történt elszámolás. „A visszaesést elsősorban az Egyesült Államok és Irán közötti diplomáciai áttörés javuló kilátásai okozták... újraéledt a remény, hogy az Iránnal szembeni szankciókat végül enyhíthetik” – mondta Sugandha Sachdeva, az SS WealthStreet, egy újdelhi székhelyű kutatócég alapítója.

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A közvetítők szerint magas rangú amerikai és iráni tisztviselők hétfőn fejezték be első tárgyalási fordulójukat Svájcban. A tárgyalások vasárnap kezdődtek a múlt héten elért egyetértési megállapodás értelmében, amely legalább további 60 nappal meghosszabbítja az áprilistól érvényben lévő bizonytalan tűzszünetet. Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter elmondta, hogy országa mentességet kapott az olaj- és petrolkémiai export alól, felszabadított néhány befagyasztott eszközt, valamint elindított egy újjáépítési és fejlesztési tervet Irán számára. „Egy ilyen fejlemény lehetővé tenné, hogy napi közel 1,5 millió hordó iráni nyersolaj visszatérjen a nemzetközi piacokra, ami jelentősen javítaná a globális kínálat elérhetőségét egy olyan időszakban, amikor a kereslet növekedése továbbra is mérsékelt” – mondta Sachdeva.

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A hajózási adatok szerint a tárgyalások előtt vasárnap meredeken csökkent a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók száma, miután Irán bejelentette, hogy ismét lezárta a vízi utat, Izrael és az Egyesült Államok ideiglenes békemegállapodásának megsértésére hivatkozva. A libanoni állami hírügynökség, az NNA, közölte, hogy szombaton izraeli csapásokban legalább 20 ember halt meg Libanonban, egy nappal azután, hogy életbe lépett a Hezbollahhal kötött tűzszünet, amelynek célja a hónapokig tartó fokozódó erőszak megállítása. „A legutóbbi fejlemények azt mutatják, hogy egy tartósabb megállapodás felé haladni kihívást jelent majd, és nagyon is valós kockázatokkal jár az ellenségeskedés fellángolása a 60 napos tűzszünet alatt” – mondták az ING elemzői egy feljegyzésben a svájci tárgyalások befejezésének bejelentése előtt.

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Az olajárak azonban a múlt héten több mint 8%-kal estek a Perzsa-öbölben rekedt rakományok felszabadításából és az iráni olajra vonatkozó amerikai szankciók esetleges feloldásából fakadó, az amerikai-iráni megállapodás részeként létrejövő reményekben. Több mint 25 millió hordó iráni olaj haladt át a virtuális blokádvonalon hétfő óta – mondta Hamid Bovard, az Iráni Nemzeti Olajtársaság vezetője vasárnap az állami tévének. Irak azt tervezi, hogy fokozatosan visszaállítja a nyersolajtermelést napi 4,2 millió és 4,3 millió hordó közé – közölte vasárnapi nyilatkozatában Irak olajügyi miniszterhelyettese.