Tartálykocsikból töltik a kiürült zalai víztározókat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap

Átmeneti megoldásként éjszaka tartálykocsikból kezdték feltölteni a kiürült zalai víztározókat a szomszédos közműszolgáltatók segítségével, de honvédségi járművekre is számítanak ebben; a kehidakustányi fürdő ideiglenesen nem üzemeltet néhány medencét.

Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója szerdán az MTI-nek elmondta: a Bakonykarszt Zrt. és a DRV Zrt. segítségével, négy tartálykocsival és váltósofőrökkel szerdára virradó éjjel elkezdték a kiürölt zalai víztározók feltöltését. A Zalaszentgrót térségében lévő, másodfokú vízkorlátozással érintett 29 települést ellátó türjei tározó feltöltése indult el, és folytatják mindaddig, amíg valamelyest javul a hálózaton a víznyomás.

Hozzátette, hogy információja szerint hamarosan a honvédség is segítséget nyújt, két tartálykocsival kapcsolódnak be a vízszállításba.

A cégvezető elmondta azt is, hogy most már nagyon sokan komolyan veszik a vízkorlátozást, miután maguk is érzékelik, milyen problémát jelent, hogy esetenként "a vécét sem lehet lehúzni". A fogyasztók jelzései és a szakembereik bejárásai alapján azonban arról is tudnak, hogy a tiltás ellenére még mindig számos helyen használják a kert vagy a pázsit locsolására a hálózatról vett ivóvizet.