HIRDETÉS

Szinte az egész ország területén nagyon erős UV-B sugárzás várható szerdán

Érdemes lesz fokozottan védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen

Krónika
  • 2026.06.24. - 08:48
napvédelem UV sugárzás napozás bőr naptej napkrém fényvédő fényvédelem napsütés
Képünk illusztrációAFP/Oli Scarff
MH/MTI
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

Szerdán a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható szinte az ország egész területén - közölte az MTI-vel a HungaroMet Zrt. kedden.

Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Dél-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon nagyon erős lehet az UV-B sugárzás.

A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást.

Kapcsolódó cikkek
napfényUV-B sugárzásHungaroMet Zrt.naptej
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Krónika
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS