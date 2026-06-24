Példát vett a magyarokról egy mediterrán kullancs

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A klímaváltozás következtében a következő évtizedekben szubtrópusi kullancsfajok is megtelepedhetnek Dél-Szlovákiában – figyelmeztetett Branislav Peťko, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) Parazitológiai Intézetének kutatója. Mint a pozsonyi Új Szó cikkéből kitűnik, a szakember utalt rá, egyes idegenhonos vérszívók már ma is megjelennek Közép- és Észak-Európában, ám ezek többnyire behurcolt darabok, amelyek a jelenlegi téli viszonyok között nem képesek tartósan fennmaradni.

Példaként a mediterrán térségben őshonos barna kullancsot (Rhipicephalus sanguineus) említette, amelyet már Magyarországon, a szlovák határ közelében is észleltek, illetve egy alkalommal egy külföldről hazatérő kutya révén Pozsonyban is elszaporodott.

Peťko felhívta a figyelmet a Hyalomma kullancsra is, amelyet vándormadarak közvetítésével már Közép- és Észak-Európában is megtaláltak. A nagyméretű faj aktívan keresi gazdaállatát, gyors mozgásra képes, és hosszú, csíkozott lábairól könnyen felismerhető. Tartós megtelepedését azonban egyelőre akadályozza, hogy a térség talaj- és léghőmérséklete még nem kedvez teljes fejlődési ciklusának.