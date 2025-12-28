Egészség
Új halálos betegséget terjesztenek a kullancsok
Feltételezések szerint emberről emberre is képes terjedni testnedveken keresztül
SFTS – Súlyos lázzal és trombocitopéniával járó szindróma
(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome)
Egy újonnan felismert, kullancsok által terjesztett vírusos betegség, amely halálos is lehet, és aggasztóan terjed főként Kelet-Ázsiában.
A betegség felfedezése
- Először 2009-ben írták le Kínában ismeretlen eredetű, súlyos lázas megbetegedések során.
- A kórokozót 2010-ben azonosították:
SFTS-vírus (SFTSV), ami a Phlebovirus nemzetséghez (Bunyaviridae család) tartozik.
- Azóta észlelték:
- Japánban,
- Dél-Koreában,
- Tajvanon,
- Vietnam és Mianmar vidékein is.
Terjesztő
- Főként kullancsok (pl. Haemaphysalis longicornis) terjesztik.
- Feltételezések szerint emberről emberre is képes terjedni testnedveken keresztül (pl. vérrel való kontaktus).
- Néhány esetben macskák, kutyák és szarvasok is közvetítőként szerepelhetnek.
A vírus tulajdonságai
|
Jellemző
|
Részlet
|
Vírus neve
|
SFTSV (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome virus)
|
Víruscsalád
|
Bunyaviridae → Phlebovirus
|
Fertőzés útja
|
Kullancscsípés, vérkontaktus
|
Fő előfordulás
|
Kína, Japán, Dél-Korea
Tünetek
Lappangási idő:
5–14 nap (átlagosan 7–10 nap a csípés után)
Kezdeti tünetek:
- Hirtelen fellépő magas láz (>38°C)
- Fejfájás
- Izomfájdalmak
- Fáradtság
- Hányinger, hányás
- Hasmenés
- Étvágytalanság
- Bőr alatti bevérzések, kiütések
Súlyosabb fázisban:
- Trombocitopénia: alacsony vérlemezke-szám → vérzékenység
- Leukopénia: csökkent fehérvérsejtszám → immunhiány
- Multiszervi elégtelenség
- Neurológiai tünetek: zavartság, görcsök
- Sokk, vérnyomásesés
- Halál (súlyos esetekben 7–10 napon belül)
Lefolyás időrendben
|
Nap
|
Tünetek / Folyamat
|
0–5
|
Kullancscsípés utáni lappangás
|
5–7
|
Láz, fejfájás, hányás, gyengeség
|
7–10
|
Vérképromlás: trombocitopénia, leukopénia
|
10–14
|
Szervi komplikációk, súlyosabb esetek halála vagy felépülés kezdete
|
14+
|
Túlélők esetében javulás, de hosszú lábadozás
Halálozási arány
- Kínában: 10–30%
- Japánban: akár 20–30% is lehet
- Időseknél, krónikus betegek esetén magasabb
Jelenleg az SFTS egyik legveszélyesebb újonnan felismert zoonózis.
Kezelés és gyógymód
Nincs specifikus antivirális gyógyszer vagy vakcina
A kezelés tüneti és támogató jellegű:
- Lázcsillapítás
- Folyadékpótlás
- Vérlemezke-transzfúzió (súlyos trombocitopénia esetén)
- Szervtámogató terápia (pl. dialízis, lélegeztetés)
Kísérleti kezelések
- Favipiravir: Japánban vizsgálják
- Immunplazma (túlélőktől származó ellenanyagok)
- Kullancs elleni vakcinák kutatás alatt
Megelőzés
- Kullancs elleni védekezés:
- Zárt ruházat természetben
- Rovarriasztók (DEET, permetrin)
- Kullancsellenőrzés kirándulás után
- Állati kontaktus kerülése fertőzött területen (különösen macskák, kutyák)
- Egészségügyi dolgozók: védőfelszerelés betegek kezelésekor
Hol fordul elő?
- Kína – első és leggyakoribb előfordulási hely
- Japán – halálos eseteket jelentettek
- Dél-Korea – tucatnyi haláleset
- Tajvan, Vietnam, Mianmar – újabb kitörések
- 2020-as években már tudományos figyelmeztetés is érkezett, hogy SFTSV potenciális globális fenyegetéssé válhat
Összefoglalás
|
Tulajdonság
|
Részlet
|
Kórokozó
|
SFTSV (Phlebovirus)
|
Terjedés
|
Kullancsok, testnedvek
|
Lappangás
|
5–14 nap
|
Fő tünetek
|
Láz, hányás, trombocitopénia, vérzések
|
Halálozás
|
10–30%
|
Kezelés
|
Tüneti, antivirális kezelés nincs
|
Megelőzés
|
Kullancs elleni védekezés, izoláció