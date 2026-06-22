Hétfő reggeli csúcs: balesetek az M1-es autópályán, telített sávok Budapest határában

Az M1-es autópályán, a 38-as km-nél, a Budapest felé vezető oldalon, Bicske térségében korábban két személyautó ütközött össze az átterelt belső sávban. A forgalom megindult, a torlódás nehezen oszlik. Távolabb, ugyanebben az irányban, Biatorbágy térségében egy kamion és egy személyautó karambolozott. A 15-ös km-nél a külső sávot lezárták. A torlódás meghaladja a 3 km-t. Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 68-as km-nél lezárták a külső sávot. A torlódás meghaladja az 5 km-t.

Baleset történt az M5-ös autópályán, a főváros felé vezető oldalon, Ócsa térségében. A 31-es km-nél forgalomkorlátozásra kell számítani. A torlódás több km hosszú.

A 21-es főúton, Pásztó térségében baleset történt. A Salgótarján felé vezető oldalon, a 35-ös km-nél sávzárásra kell készülni!

Az élénk forgalom leginkább az M3-son érezhető, Hatvan és Gödöllő között, valamint a mogyóródi szakaszon és az M0-s csomóponttól befelé kell számítani torlódásra.

Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak, az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni.

Lassabb haladásra kell készülni az M6-oson is az érdi szakaszon a 20-as km-től lassul le a forgalom.

Az M7-es autópálya bevezető szakaszán, Érd térségétől lassulásra kell számítani.

Már sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.

Az M1-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon, a Herceghalom és az M0-s autóúti csomópont, a 28-as és a 17-es km között, lassulás szakaszos torlódás alakult ki.



Szolnokon, a Szent István Tisza-hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton, a 99-es km-nél a fél útpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mind a két irányból torlódásra számítsanak!



Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek!



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!