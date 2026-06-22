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Hat vármegyében lesz szúnyogirtás ezen a héten

Csak a csípőszúnyogokra veszélyes a művelet

Krónika
  • 2026.06.22. - 21:36
szúnyogirtás
Elkezdődött a szúnyogirtásMH archív/Horváth Péter Gyula
MH/MTI
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A héten Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés - közölte a katasztrófavédelem hétfőn.

Azt írták, hogy a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan.

Megjegyezték, hogy a legtöbb térségben csak elszórtan, kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval, esetenként csónakkal megközelítve kezelik a speciális, élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel.

Nagyobb területen csak Csongrád-Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztalttól.

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A két érintett térségben repülőről, granulátum formában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan, a vízben fejti ki a hatását - tették hozzá.

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