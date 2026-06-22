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Eloltották a kilimáni hűtőházban keletkezett tüzet

A tűzoltók üzemanyagot és egy nagy értékű munkagépet is kihoztak az épületből

Krónika
  • 2026.06.22. - 17:58
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Képünk illusztrációMH-archív/Purger Tamás
MH/MTI
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Délutánra sikerült eloltani a zalai Kilimán határában egy hűtőházban hajnalban keletkezett tüzet – közölte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője hétfőn az MTI-vel.

Kósi Zsolt tájékoztatása szerint a csaknem 2500 négyzetméteres csarnok jelentős részét elpusztították a lángok, a tetőzete beszakadt, de személyi sérülés nem történt. Az oltásban hat város hivatásos tűzoltói, valamint a gelsei önkéntesek vettek részt, a reggeli órákra körülhatárolt tüzet délután sikerült teljesen eloltani, de az utómunkálatok még órákig tarthatnak.

A tűzoltók üzemanyagot és egy nagy értékű munkagépet is kihoztak az épületből, de egy, az épülethez közel parkoló kisteherautó motortere kiégett.

Az oltás idején a katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen és a közeli Gelsén is méréseket végzett, de a vizsgálat a levegőben egészségre ártalmas szennyezést nem mutatott ki.

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A szóvivő hozzátette: tűzvizsgálat indult, hogy kiderüljön, mitől csaptak fel a lángok a hűtőházban.

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