Durván csattogott az olló a kutyatenyésztő kezében

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A kiérkező közegek a férfi udvarán 68 kifejlett, az Amerikai Bully fajtához tartozó kutyát találtak. Mint a kolozsvári Főtér cikkéből kiderül, az állatoknak mindkét fülét levágták „esztétikai” célból, így ugyanis az amúgy is robusztus, nagy testű, rendkívül izmos kutyafajta még ijesztőbbnek tűnik.

Csakhogy az ilyen, nem egészségügyi jellegű beavatkozásokat a háziállatok esetében tiltják a romániai törvények, mint ahogy a farokcsonkítást, a hangszálak átmetszését, a karmok eltávolítását vagy éppen a csőr vagy fogak megcsonkítását is, hiszen ezek az eljárások állatkínzásnak minősülnek.

A lapban megjegyzik, e beavatkozásokat azonban ennek ellenére továbbra is gyakorolják egyes állattenyésztők, így ugyanis „esztétikusabbá”, a vásárlók szemében vonzóbbá tehetik az értékesíteni kívánt állatokat. Az ügyet a craiovai ítélőtábla mellett működő ügyészség vette át. Az ügyben az a legfurcsább, hogy az ebeket a vádlott felügyelete alatt hagyták a nyomozás lezárultáig.