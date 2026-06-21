Pénzügyi szürkelistára került Bosznia-Hercegovina

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A jövőben szigorúbb ellenőrzésre, lassabb átutalásokra és drágább banki szolgáltatásokra lehet számítani a nemzetközi pénzügyi műveleteknél Bosznia-Hercegovinában - írja a Vajdaság Ma. Mint olvasható, a döntést a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) nevű szervezet hozta, amely a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a tömegpusztító fegyverek terjedésének finanszírozása elleni globális standardokat határozza meg.

A bosznia-hercegovinai biztonsági minisztérium megerősítette a hírt, ami nem érte váratlanul az országot. Az Európa Tanács pénzmosás elleni szakértői testülete, a MONEYVAL korábban már megállapította, hogy az nem teljesítette maradéktalanul az ellenőrzési rendszer megerősítéséhez szükséges kötelezettségeit.

A kifogások között szerepelt, hogy az országban nincs egységes nyilvántartás a cégek tényleges tulajdonosairól, és nem rendezték megfelelően az elkobzott vagyon kezelését sem.