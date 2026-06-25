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Átutalta a 90 milliárd eurós hitel első részletét Ukrajnának az EU

A napokban további támogatások folyósítása várható

Európai Unió
  • 2026.06.25. - 11:49
eu ukrán zászló
képünk illusztrációFlorian Gaertner / Photothek Media Lab / dpa Picture-Alliance via AFP
MH/MTI
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Átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első, 3,2 milliárd eurót kitevő részletét az Európai Unió – tájékoztatott az Európai Bizottság csütörtökön.

A brüsszeli közlemény szerint a 3,2 milliárd euró az Ukrajnának szánt új makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) első részletét jelenti. A hitel keretében mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben. A hitel költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi.

A drónbeszerzést támogató hatmilliárd eurós védelmi csomag első részletét a következő napokban folyósítják – tájékoztattak.

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