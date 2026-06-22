Az Európai Unió eltökélt abban, hogy Moldova uniós csatlakozásának minden szakaszában támogatást nyújtson, és a bővítési folyamat révén egy erős és prosperáló országot üdvözöljön majd az európai családban – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben hétfőn a második EU-Moldova csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatóján.

Costa emlékeztetett arra, hogy a csúcstalálkozóra alig egy héttel azután került sor, hogy Moldova történelmi mérföldkőhöz érkezett az uniós csatlakozási folyamatban az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitásával. Az Európai Tanács elnöke méltatta Maia Sandu moldovai elnök szerepét, hangsúlyozva, hogy bátorsága és elkötelezettsége jelentősen hozzájárult az ország előrehaladásához. Mint mondta, a moldovai nép Európát választotta, és az ország a tagjelölti státusz elnyerése óta figyelemre méltó gyorsasággal haladt előre az uniós integráció útján. Hozzátette: a tagállamok az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitásáról hozott döntéssel ismerték el Moldova reformeredményeit és az EU bővítés iránti elkötelezettségét. António Costa arra ösztönözte Moldovát, hogy folytassa a reformokat és az uniós joganyaghoz való igazodást.

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Kiemelte, hogy az EU és Moldova együttműködése az elmúlt években jelentősen elmélyült, és a felek további közös eredményekre törekednek. A fiatal moldovaiak számára előnyöket jelent majd az Erasmus programhoz való szorosabb kapcsolódás, az iskolai beruházások, valamint a DiscoverEU vasúti utazási program kiterjesztése. Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a Moldovának szánt növekedési terv már kézzelfogható eredményeket hoz, és továbbra is támogatja az ország kulcsfontosságú beruházásait. Costa szerint a partnerség kölcsönösen előnyös, és Moldova a hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés terén szerzett tapasztalataival más országok számára is példát mutatott. Hozzátette, hogy az országban működő uniós partnerségi misszió hozzájárul az intézmények megerősítéséhez és a külföldi befolyás elleni védelemhez, tapasztalatai pedig mintául szolgáltak az Örményországban létrehozott hasonló uniós misszió számára.

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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a sajtótájékoztatón közölte, hogy Moldova eddig a növekedési tervben előírt reformok közül 93-at teljesített, amiért cserébe 104 millió euró uniós támogatásban részesült. Hozzátette, hogy az év végéig esedékes reformok végrehajtása esetén további 523 millió euró válhat elérhetővé az ország számára. Kiemelte, hogy az Európai Unió továbbra is támogatja Moldova energiabiztonságának megerősítését és az orosz energiafüggőség csökkentését, valamint fokozza biztonsági együttműködését Chisinäuval. Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna után Moldova a második legnagyobb kedvezményezettje az Európai Békekeretnek, amelyből eddig csaknem 200 millió euró támogatásban részesült, és 2026-ra további 120 millió eurós támogatási csomagot készítenek elő. Maia Sandu moldovai elnök a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: országa készen áll valamennyi fennmaradó csatlakozási fejezetcsoport megnyitására, és azt szeretné, hogy az uniós bővítési folyamat kizárólag az elért eredményeken alapuljon

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Hangsúlyozta, hogy az ország az elmúlt öt évben jelentős előrelépést tett a jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem terén, miközben megerősítette demokratikus intézményeit és növelte a bíróságokba vetett közbizalmat. Felhívta a figyelmet: az elmúlt öt évben Moldova 25 helyet javított a Transparency International korrupcióérzékelési indexén, valamint 14 helyet lépett előre a World Justice Project jogállamisági indexén. A bíróságok jelentős korrupciós ügyekben hoztak elmarasztaló ítéleteket, és eredményeket hoz a bírák és ügyészek átvilágítása is. „Egyetlen év alatt a polgárok igazságszolgáltatásba vetett bizalma csaknem megduplázódott. Azok, akik korábban úgy vélték, hogy a törvények felett állnak, megtapasztalták, hogy a jog mindenkire egyformán vonatkozik” – hangoztatta.

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Hozzátette: Moldova a Riporterek Határok Nélkül sajtószabadság-indexén a 31. helyen áll, ami a régió legjobb eredménye. Tavaly az ország bekerült a Világgazdasági Fórum nemek közötti egyenlőséget mérő rangsorának első tíz helyezettje közé. Az elnök kiemelte, hogy az Európai Unió már az ország legfontosabb kereskedelmi partnere, a növekedési terv pedig konkrét beruházásokat eredményez. Hozzátette, hogy Moldova négy év alatt teljesen megszüntette függőségét az orosz gáz- és villamosenergia-importtól, és jelentősen növelte a megújuló energiaforrások arányát. Sandu szerint az ország az Ukrajna elleni orosz háború és az Oroszország felől érkező hibrid fenyegetések – köztük a dezinformáció, a kibertámadások és a választási beavatkozási kísérletek – ellenére is folytatta reformjait és megőrizte demokratikus intézményeinek stabilitását.

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