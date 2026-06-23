HIRDETÉS

Az Európai Bizottsággal egyeztet Brüsszelben egy tálib küldöttség

Nagy megosztottságot váltott ki az tárgyalások híre

Európai Unió
  • 2026.06.24. - 01:21
Cikk borítókép
Afganisztánban a szélsőséges tálibok hatalomra kerülése óta az Iszlám Állam továbbra is jelen vanAFP
MH/MTI
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

A belga hatóságok egy napra érvényes vízumot adtak ki egy ötfős tálib küldöttség számára, amely az Európai Bizottsággal folytatandó megbeszélésekre érkezik Brüsszelbe – közölte hétfőn Maxime Prévot belga külügyminiszter hivatala.

A tájékoztatás szerint a vízumok kizárólag Belgium területére érvényesek, a schengeni övezet többi országára nem terjednek ki. A belga állambiztonsági és katonai hírszerző és szolgálat (SGRS) elemzései alapján nem merült fel olyan információ, amely szerint a küldöttség tagjai veszélyt jelentenének Belgium biztonságára.

A látogatás pontos időpontját biztonsági okokra hivatkozva nem hozták nyilvánosságra, az ügyben a belga külügyminiszter hivatala az Európai Bizottsághoz irányította az érdeklődőket. Uniós források szerint a találkozóra kedden kerül sor.

A tálib delegáció brüsszeli látogatása hetek óta vitákat vált ki. Az Európai Bizottság májusban jelentette be, hogy a közeljövőben tálib tisztségviselőket kíván Brüsszelbe hívni migránsok Afganisztánba történő visszaküldéséről szóló egyeztetésekre. A bizottság hangsúlyozta, hogy a megbeszélések technikai szinten zajlanak, és nem közvetlenül a tálib vezetőkkel.

HIRDETÉS

A kezdeményezés ugyanakkor felháborodást váltott ki több nem kormányzati szervezet részéről az afganisztáni tálib rezsim emberi jogi visszaélései miatt. A bírálatok szerint a találkozó párbeszédet jelent a 2021-ben ismét hatalomra került, de az Európai Unió által hivatalosan el nem ismert tálib hatóságokkal.

Maxime Prévot közölte: nem ért egyet a meghívással, ugyanakkor Belgium az uniós intézményeknek otthont adó államként nem tagadhatta meg a kért vízumok kiadását.

Az Európai Bizottság szóvivője, Markus Lammert a testület keddi sajtótájékoztatóján közölte: húsz uniós tagállam kezdeményezésére technikai szintű egyeztetéseket folytat az afganisztáni de facto hatóságok képviselőivel a visszaküldések koordinálásáról.

HIRDETÉS

A szóvivő tájékoztatása szerint az első találkozót januárban Afganisztánban tartották, ezt követően pedig a bizottság egy brüsszeli megbeszélést készít elő. A technikai kapcsolattartásra húsz tagállam kérésére kerül sor, amelyek levélben kérték a bizottságot a visszatérésekkel kapcsolatos egyeztetések összehangolására.

Az érintett tagállamok célja olyan személyek hazaküldése, akik súlyos bűncselekményeket követtek el, vagy biztonsági fenyegetést jelentenek – hangsúlyozta a szóvivő.

A szóvivő közölte azt is, hogy a Brüsszelben tervezett technikai szintű találkozó lehetőséget biztosít majd arra, hogy a tagállamok illetékes szakértői közvetlen kapcsolatot alakítsanak ki az afganisztáni fél képviselőivel, mivel a visszaküldések végrehajtása a tagállamok feladata.

Kapcsolódó cikkek
BrüsszelEurópai UniótálibokegyeztetésbevándorlásAfganisztánKülföld
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Európai Unió
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS