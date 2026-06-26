Példátlan kánikula vár ránk

Szombattól harmadfokú hőségriadót rendelt el a kánikula miatt Oroszi Beatrix – erről a tisztifőorvos számolt be a kormányszóvivői tájékoztatón. Mint mondta, ez már nem egyszerűen hőség. Ha több napon keresztül ilyen meleg van, többet dolgozik a szív, jobban megterhelődik a szervezetünk, amit a mentőszolgálathoz beérkező hívások számának megemelkedése is mutat.

Oroszi Beatrix szerint a hőség senkit nem kímél, életkortól függetlenül bárki kimerülhet. A tisztifőorvos ezért arra kért mindenkit, hogy figyeljünk jobban egymásra, igyunk többet, de kerüljük az alkoholt, a cukros és koffeintartalmú italokat. Aki csak teheti, 11 és 16 óra között ne menjen napra. Figyelmeztetett arra is, hogy felhevült testtel nem szabad vízbe menni, emiatt Franciaországban már többen meghaltak. Külön kiemelte: minden munkáltatónak oda kell figyelnie a dolgozóira, hűtött védőitalt kell biztosítaniuk a számukra. Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője elmondta, hogy a szervezetük elsősorban adat- és információs központként segíti például az önkormányzatok munkáját. A hivatal tesz javaslatot a kormánynak is, ha veszélyhelyzeti beavatkozásra van szükség.

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Figyelmeztetett arra is, hogy ha egy önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy ne locsoljanak, azt okkal teszi. Ilyen időben nagyon fontos az erőforrások racionális felhasználása. Hozzátette: már most vannak vízosztások, állítottak fel párakapukat. A hétvégi rendezvények szervezőit is figyelmeztette arra, hogy nekik kell gondoskodniuk a résztvevőkről, és kitért arra is, hogy a vasúti közlekedésben már most be kellett vezetni bizonyos korlátozásokat. Erdélyi Krisztián tűzoltó-vezérőrnagy a katasztrófavédelem képviseletében arról beszélt, hogy minden egység felkészült a bevetésre, és ez igaz az önkéntes tűzoltókra is. Mint mondta, már országos tűzgyújtási tilalom van érvénybe. A tapasztalatok szerint, ha ezt az emberek betartanák, akkor a hatóságnak szinte semmi munkája nem lenne. – Az esetek 99 százalékában emberi okokra vezethetőek vissza a tűzesetek – mondta.

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Magyar Péter hangsúlyozta: a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. A védekezést a miniszterelnök irányítja. A koordináció helyi megvalósítói a helyi védelmi bizottságok. – Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe, a kormány oldalain folyamatosan frissülni fognak a hőséggel kapcsolatos információk – jelezte a kormányfő. Hangsúlyozta: „most igazán szükség van, szükség lesz nemzeti összefogásra”. Négy napon keresztül 29 fok felett lesz a hőmérséklet, amire talán soha nem volt még példa – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a karitatív szervezetek, rendezvényszervezők és mások felé is utasításokat fognak megfogalmazni, mert most „tényleg mindenkire szükség lesz”. Magyar Péter azt is mondta, hogy utasította a honvédséget több ezer zacskózott víz deponálására és kiosztására. Vízkorlátozásra egyelőre csak elvétve volt szükség.

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Hozzátette: utasították az érintett szerveket, hogy tegyenek javaslatokat eszközbeszerzésre, mert a kormány szerint meglehetősen kevés vizeskocsi áll rendelkezésre. Beszélt a kórházi klímaprogram felgyorsításának fontosságáról is. A hétvégi rendezvényekről szólva azt mondta: az események szervezőivel a területi védelmi bizottságokon keresztül egyeztetnek. Nem szeretnének beavatkozni, eseményeket felfüggeszteni, de arra kérnek mindenkit, hogy ha van rá mód, a gyermekeket célzó eseményeket halasszák el.

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Életbe lép a kamionstop ideiglenes felfüggesztése is. Ha bárhól dugó alakulna ki, az állam felkészült a vízosztásra. Hozzátette: a hőség miatt a vasúti közlekedésben előfordulhatnak járattörlések, korlátozások. Magyar Péter jelezte: a kormány arról is döntött, hogy az államigazgatásban hétfőre és keddre otthoni munkavégzést rendeltek el „ott, ahol ez lehetséges”. A miniszterelnök felkérte az összes önkormányzatot, hogy a klimatizált helységek legyenek nyitva a hétvégén az emberek számára, a vendéglátóhelyeket pedig arra, hogy ingyen engedjék meg mindenkinek a mellékhelységek használatát.

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A kormány egyébként háromnapos kihelyezett ülést tart Pilisszentkereszten, de onnan is folyamatosan monitorozni fogja a helyzetet. Kérdésre válaszolva Magyar Péter elmondta, az aszály és a tavaszi időjárás egyszerre sújtják a magyar agráriumot, a kormány foglalkozik ezzel a problémával, a kárfelmérés után kártalanításra számíthatnak a gazdák, ugyanakkor hosszútávú megoldást is keresnek – többek között – a vízgazdálkodás fejlesztésével. Ugyancsak kérdésre válaszolva a miniszterelnök jelezte: a klímaváltozás tényével mindenki tisztában lehet, aki itt él a Kárpát-medencében. Szerinte Magyarország ebből a szempontból már nem a 24. hanem a 25. órában van, és a kormány minden erejével azon lesz, hogy megoldást találjon az olyan akut problémákra, mint a Velencei-tó kiszáradása.

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Vitézy Dávid közlekedési miniszter elmondta, hogy ilyen időben a vasúti pályák 50-55 fokra vagy még jobban felmelegedhetnek, ezért kell elrendelni korlátozásokat. Voltak már próbák a sínek fehérre festésére, ezt a módszert tovább tesztelik – ha beválik, akkor alkalmazni fogják. – Olyan helyzetre is felkészültünk, hogy ha valahol elakadna egy vonat, a lehető leggyorsabban megtörténhessen a menekítés – jelentette ki. Ezek után Magyar Péter vette át a szót, és emlékeztetett, hogy a közelmúltban döntött a kormány arról, hogy 3,6 milliárd forintot biztosít a kórházak klímáinak karbantartására.

Jelezte azt is, hogy továbbra is várják az emberek véleményét az alaptörvény módosításához, amit szombatig lehet e-mailben megküldeni. A tájékoztatása szerint az eddigi üzenetek 95 százaléka támogató volt. Azt állította, hogy a jelentős többség 12 helyett 8 évben maximalizálná a képviselők mandátumát, és ezt más tisztségekre is kiterjesztené. Magyar Péter szerint a vagyonvisszaszerzési hivatal kapcsán is többségben vannak azok, akik támogatják a kezdeményezést, és sokan szigorítanának itt is. – Halljuk, hogy vannak kritikák. Egyesek rövidnek, sarkosnak, nem eléggé megindokoltnak tartják ezeket a javaslatokat – mondta Magyar Péter, de szerinte a kritikusokat vagy fizetik az ellenvéleményükért, vagy tájékozatlanok. Hangsúlyozta: a Tisza Párt azokhoz az intézkedésekhez kért és kapott felhatalmazást, amelyeket most be akar vezetni.

Hozzátette: bárki bármit mond, ő büszke arra, amire készülnek. Kitért arra is, hogy a jövő hétre meghívta magához a Velencei Bizottság elnökét. Az alkotmányozás folyamatáról szólva azt mondta: az új alkotmányt nem néhány ember fogja megírni; közös munka lesz, amit végül népszavazással erősítenek meg. A következőkben fel fogják kérni a civil szervezeteket, egyházakat, a különböző kisebbségeket és a jogtudomány művelőit, hogy vegyenek részt a folyamatban.

Magyar Péter a védelmébe vette a fideszes Nemcsok Dénes államtitkári kinevezését, mondván a Tisza-kormányban csak a szakértelem számít. Az ukrán „aranykovolyról” pedig azt mondta, hogy a szakszolgálatok, a NAV és az ügyészség egymásra mutogatnak, de számára világos, hogy a végső felelősség nem egyik vagy másik hatóságé – a valódi felelős magasabb szinten volt. Mindebből Magyar Péter azt a következtetést vonta le, hogy „a magyar cosa nostra” még mindig „befolyással van” az igazságszolgáltatásra.

Ezek után Vitézy Dávid bejelentette, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar végrehajtási tervet. Tehát innentől kezdve már nincs kérdés, augusztus 31-ig a kormánynak teljesítenie kell a vállalásait. A miniszter megismételte azt a vádat, mely szerint a budakeszi járműjavítóban már jó ideje nem folyhatott érdemi munka. Beszélt a Hauszmann programról is, amelynek szerinte számos eredménye volt, ugyanakkor azt mondta, ez egy olyan volumenű projekt, amelyről korábban társadalmi egyeztetést kellett volna folytatni. Elárulta, hogy a Karmelitának új, kulturális funkciót keresnek. A megvalósítás alatt álló projektek kapcsán azt mondta, hogy az egykori honvéd főparancsnokság épületének homlokzatát biztosan befejezik, aztán keresnek neki valamilyen funkciót. Vitézy Dávid azt mondta, a József főhercegi palotát az eredeti tervek szerint az alkotmánybíróság kapta volna meg. De a kormány úgy döntött, hogy a költözést leállítja, és ennek is valamilyen új funkciót keresnek. A Budavári Palota északi szárnyának helyreállítását is felül fogják vizsgálni. Ennek kapcsán hangsúlyozta: a budai várnak nincs egy történelmi állapota, ezért szerinte eleve problémás, hogy milyen állapotba kellett volna helyreállítani.