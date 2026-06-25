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Magyarországon fogadta a visegrádi országok honvédelmi minisztereit Ruszin-Szendi Romulusz

A honvédelmi miniszter számára kiemelt jelentőségű az együttműködés

Belföld
  • 2026.06.25. - 11:04
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Ruszin-Szendi Romulusz a Hősök terén, katonai tiszteletadással fogadta a V4 országok minisztereit. (b-j) Jaromír Zuna cseh, Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszterMH/Radics Lajos
MH
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A V4-ek közötti együttműködés szilárd, és a partnerség kiemelten fontos számunkra – írta közösségi oldalán a honvédelmi miniszter.

Csütörtökön reggel katonai tiszteletadással fogadta a Hősök terén Robert Kaliňák szlovák, Jaromír Zůna cseh és Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi minisztert Ruszin-Szendi Romulusz. A miniszterek először megkoszorúzták az ismeretlen katona emlékművét a Hősök terén, majd megkezdődött az első munkaülés.

A honvédelmi miniszter közösségi oldalán szerdán este azt írta: mindig is kiemelt jelentőségű volt számára a V4 együttműködés. 

„Közép-Európa biztonságát, stabilitását és védelmi képességeit csak akkor tudjuk tovább erősíteni, ha a régió országai partnerként, egymásra támaszkodva dolgoznak együtt” – fogalmazott.

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A tárcavezető szerint a visegrádi együttműködés ereje nem csupán a földrajzi közelségből, hanem a hasonló történelmi tapasztalatokból, a közös kulturális gyökerekből, azonos értékekből és sok tekintetben hasonló nemzeti érdekekből.

„Ez az a szilárd alap, amelyre a V4 szövetsége épül, és amely hosszú távon is erőssé és stabillá teszi ezt az együttműködést” – írta.

A miniszter szerint akkor lehet igazán erős a visegrádi közösség, ha minden tagország partnerként, kölcsönös tisztelettel és bizalommal fordul a másik felé. Ezeket az alapokat kell megerősíteni.

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Szólt arról is, hogy a honvédelem területén különösen igaz az együttműködés ereje: a közös gondolkodás, a tapasztalatok megosztása, a katonai együttműködés fejlesztése is hozzájárul ahhoz, hogy országaink biztonságosabbak és felkészültebbek legyenek.

Ruszin-Szendi Romulusz úgy fogalmazott: „a V4-ek Európa egyik legerősebb és legfontosabb regionális szövetségét alkotják. Ha egységesek vagyunk, nemcsak saját nemzeti érdekeinket tudjuk hatékonyabban érvényesíteni, hanem meghatározó erőt is képviselünk az európai biztonságpolitikai és védelmi kérdésekben.”

A honvédelmi miniszter hozzátette: Közép-Európa biztonsága nem négy különálló ország ügye, hanem a mi közös ügyünk.

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„És amikor a V4-ek összefognak, nemcsak a régió válik erősebbé – Európa is erősebb lesz” – zárta sorait a tárcavezető.

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