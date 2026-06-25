Magyarországon fogadta a visegrádi országok honvédelmi minisztereit Ruszin-Szendi Romulusz

A V4-ek közötti együttműködés szilárd, és a partnerség kiemelten fontos számunkra – írta közösségi oldalán a honvédelmi miniszter.

Csütörtökön reggel katonai tiszteletadással fogadta a Hősök terén Robert Kaliňák szlovák, Jaromír Zůna cseh és Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi minisztert Ruszin-Szendi Romulusz. A miniszterek először megkoszorúzták az ismeretlen katona emlékművét a Hősök terén, majd megkezdődött az első munkaülés. A honvédelmi miniszter közösségi oldalán szerdán este azt írta: mindig is kiemelt jelentőségű volt számára a V4 együttműködés. „Közép-Európa biztonságát, stabilitását és védelmi képességeit csak akkor tudjuk tovább erősíteni, ha a régió országai partnerként, egymásra támaszkodva dolgoznak együtt” – fogalmazott.

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A tárcavezető szerint a visegrádi együttműködés ereje nem csupán a földrajzi közelségből, hanem a hasonló történelmi tapasztalatokból, a közös kulturális gyökerekből, azonos értékekből és sok tekintetben hasonló nemzeti érdekekből. „Ez az a szilárd alap, amelyre a V4 szövetsége épül, és amely hosszú távon is erőssé és stabillá teszi ezt az együttműködést” – írta. A miniszter szerint akkor lehet igazán erős a visegrádi közösség, ha minden tagország partnerként, kölcsönös tisztelettel és bizalommal fordul a másik felé. Ezeket az alapokat kell megerősíteni.

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Szólt arról is, hogy a honvédelem területén különösen igaz az együttműködés ereje: a közös gondolkodás, a tapasztalatok megosztása, a katonai együttműködés fejlesztése is hozzájárul ahhoz, hogy országaink biztonságosabbak és felkészültebbek legyenek. Ruszin-Szendi Romulusz úgy fogalmazott: „a V4-ek Európa egyik legerősebb és legfontosabb regionális szövetségét alkotják. Ha egységesek vagyunk, nemcsak saját nemzeti érdekeinket tudjuk hatékonyabban érvényesíteni, hanem meghatározó erőt is képviselünk az európai biztonságpolitikai és védelmi kérdésekben.” A honvédelmi miniszter hozzátette: Közép-Európa biztonsága nem négy különálló ország ügye, hanem a mi közös ügyünk.

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