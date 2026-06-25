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Vitézy Dávid a Déliben járt

A MÁV a nyári időszakban 10 darab klimatizált, első osztályú InterCity kocsit bérelt az osztrák állami vasúttársaságtól (ÖBB) a hazai járműhiány enyhítésére

Belföld
  • 2026.06.25. - 13:29
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Vitézy Dávid: Forgalomba állt tíz ÖBB személyszállító vasúti kocsi MagyarországonFacebook/Vitézy Dávid
MH és MH
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Természetesen ezek nem új kocsik, gond mindig lehet ilyen melegben, de eddig nem volt: jelenleg azt látjuk, klíma szempontból jóval megbízhatóbb járművek ezek, mint a MÁV saját öreg IC-kocsijai – írta posztjában a közlekedési és beruházási miniszter.

A hazai vasúti kocsik karbantartása és fővizsgáztatása a Dunakeszi Járműjavító felszámolása miatt akadozott, így a bérlés a nyári szezon megmentését szolgálja. 

A bérléssel és az érintett vonatokkal kapcsolatos fontosabb részletek:

  • Érintett vonatok: Kék Hullám IC (Balaton) és Békés IC.
  • Kocsik típusa: Klímás, modernizált ÖBB távolsági kocsik (első osztályúak, kerékpárszállításra is alkalmasak).

„Ha már a Déliben jártam, megnéztem gyorsan az egyik ÖBB-től bérelt kocsit is, ez épp balatoni kerékpárszállító és első osztályú ülőhelyes kocsi” – kezdte a posztot Vitézy Dávid, majd azzal folytatta, hogy a bérlés egy átmeneti megoldás a rossz helyzet orvosolására a forgalmas nyári szezonra. Az utasok naponta tapasztalták, hogy milyen körülmények között utaztak és az uniós források hazahozatalával jelentős beruházások indulnak a magyar vasúton.

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