Vitézy Dávid a Déliben járt

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Természetesen ezek nem új kocsik, gond mindig lehet ilyen melegben, de eddig nem volt: jelenleg azt látjuk, klíma szempontból jóval megbízhatóbb járművek ezek, mint a MÁV saját öreg IC-kocsijai – írta posztjában a közlekedési és beruházási miniszter .

A hazai vasúti kocsik karbantartása és fővizsgáztatása a Dunakeszi Járműjavító felszámolása miatt akadozott, így a bérlés a nyári szezon megmentését szolgálja.

A bérléssel és az érintett vonatokkal kapcsolatos fontosabb részletek:

Érintett vonatok: Kék Hullám IC (Balaton) és Békés IC.

Kék Hullám IC (Balaton) és Békés IC. Kocsik típusa: Klímás, modernizált ÖBB távolsági kocsik (első osztályúak, kerékpárszállításra is alkalmasak).

„Ha már a Déliben jártam, megnéztem gyorsan az egyik ÖBB-től bérelt kocsit is, ez épp balatoni kerékpárszállító és első osztályú ülőhelyes kocsi” – kezdte a posztot Vitézy Dávid, majd azzal folytatta, hogy a bérlés egy átmeneti megoldás a rossz helyzet orvosolására a forgalmas nyári szezonra. Az utasok naponta tapasztalták, hogy milyen körülmények között utaztak és az uniós források hazahozatalával jelentős beruházások indulnak a magyar vasúton.