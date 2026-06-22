Magyar Péter: Társadalmi egyeztetésre bocsátottuk az Alaptörvény módosítását

Magyar Péter szerint nem alaptalan, hogy a maffiához hasonlította a Fideszt, és nem véletlenül kapta az eljárás a tisztítótűz nevet.

– Ez óriási feladat, mindenkire szükség van a sikerhez – mondta a miniszterelnök, aki szerint a GDP 7-8 százaléka tűnik el évente a korrupció miatt. Az is állította, hogy bárhová nézek, mindenhol gyanús ügyeket találnak, és arra „bíztatta” a hatóságokat, hogy „ne várják meg a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását, hanem addig is tegyék, amire felesküdtek”. Az Alaptörvény módosításáról szólva kiemelte: ezzel megszűntetik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását.

HIRDETÉS

Beszélt az Alkotmánybíróság átalakításáról is, amely miatt „négy-öt” alkotmánybíró esik majd ki a testületből. Csökkentik a sarkalatos törvények számát is. Fontos változásnak nevezte a Kúria és az Országos Bíróság Hivatal elnökének megválasztására és a visszahívhatóságukra vonatkozó módosítást.

HIRDETÉS

A képviselők mandátumának 12 évben maximalizálásáról szólva azt mondta, hogy máris érkeztek be olyan vélemények, amelyek szigorítást javasolnak, ezeket figyelembe fogják venni. A vagyonvisszaszerzési hivatalról szólva elmondta, az Országgyűlés alá fog tartozni, egy elnöke és négy alelnöke lesz. – Nem lesz egy nagy szervezet, főleg a már meglévő hatóságokra fog támaszkodni – mondta. Kitért arra is, hogy a hivatalnak egyszerre lesz nyomozati és vádhatósági funkciója.

HIRDETÉS

Szerinte a hivatal lényege az, hogy mindenbe beletekinthet majd: iratokba, számlákba. – Ha olyan szakba jut az eljárás, erről az érintettek is értesülni fognak. Ha nem, nem – mondta. Hozzátette: arra törekszenek, hogy mielőbb látható eredménye legyen a hivatal működésének, ezért, ha szükséges, akkor módosítják a különböző eljárási jogszabályokat is. Kérdésre válaszolva Magyar Péter azt mondta, hogy a hivatal fenntartása éves szinten legalább 10 milliárd forintba fog kerülni.

HIRDETÉS

Azt is elárulta, hogy augusztus 20-ig meg akarják választani az új államfőt, és reményeik szerint jövő nyár elején megtarthatják a népszavazást az új alkotmányról. A GVH, NMHH és az ÁSZ elnökének sorsáról szólva közölte: abban maradtak a frakcióval, hogy erre később térnek vissza. A legfőbb ügyészről szólva azt mondta: hogy „az információi szerint” hamarosan le kell mondania.