Messi gólokkal feledtette kudarcát

A világbajnokság J-csoportjának 2. fordulójában Argentína Ausztriával csapott össze Dallasban, és mivel mindkét válogatott győzelemmel kezdte a tornát, a csoportelsőségről is dönthetett a mérkőzés.

A tornát mesterhármassal nyitó Lionel Messi Algéria 3-0-s legyőzését követően Ausztria ellen vezette a címvédő Argentínát a 2. fordulóban, ahol egy újabb találattal a világbajnokságok történetének legeredményesebb játékosává válhatott. A mérkőzés előtt a német Miroslav Kloséval közösen 16-16 góllal voltak a csúcstartók. A 3. percben a középen kiugró Lautaro Martinezt két osztrák védő fogta közre, és nagyot esett. Hosszas, többperces videóelemzést követően Messi büntetőt lőhetett, de kissé elbizonytalanodott a lövés előtt, így végül mellé lőtte a labdát. A kihagyott 11-es után az argentinok elbizonytalanodtak, míg az osztrákok felbátorodtak, és átvették a kezdeményezést.

HIRDETÉS

A 19. percben azonban ismét Messi került helyzetbe, ám Alaba az utolsó pillanatban mentett. Az ivószünet a dél-amerikaiaknak segített, rendezték soraikat, és ha nem is rohamozni kezdtek, de visszavették az irányítást. A 38. percben aztán egy szép, átlépős csel után a középen érkező Messi okosan 15 méterről a jobb alsó sarokba helyezett (1-0).

HIRDETÉS

Ezzel a góllal pedig az argentin klasszis megszerezte történelmi 17. világbajnoki gólját. A fordulás után többet kezdtek kockáztatni az osztrákok, így Messi előtt is több hely nyílt, ám csak helyzetekig jutott. A gólhoz az szomszédaink jártak a legközelebb, az 55. percben Sabitzer szabadrúgása után Martineznek kellett nagyon tornásznia. A mérkőzés hátralévő részében igazán nagy helyzet nem alakult ki a 95. percig, amikor ismét Lionel Messi villant. Az osztrákok többször is felszabadíthattak volna, ám az argetin klasszis határozottab volt, és második próbálkozásra a védők lábai között a kapuba talált (2-0).

HIRDETÉS