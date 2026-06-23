Jókat lehet csobbanni Európa tavaiban

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A kontinens fürdőhelyeinek döntő többségében kiváló a vízminőség - jelentette vasárnap az Osztrák Közszolgálati Rádió (ORF). Mint elhangzott, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss, éves jelentése több mint 22 ezer hely adatait dolgozta fel az EU 27 tagállamából, valamint Albániából és Svájcból.

Az átlag szerint a tavalyi szezonban a fürdőhelyek közel 85 százaléka „kiváló" minősítést kapott, 96 százalék pedig legalább az uniós minimumkövetelményeknek megfelelt. Rossz besorolást mindössze 1,5 százaléknak osztottak ki - vagyis helyi szinten a vizek többségében biztonságosan lehet fürödni is.

Nemzetközi összevetésben a tengeri és belvízi fürdőhelyek „kiváló" aránya alapján Ciprus vezet száz százalékkal, utána Görögország és Bulgária következik. Magyarországon például a vizsgált tavak 64 százaléka ért el kiváló minősítést. A lista végén Albánia szerepel 17 százalékkal, ahol arányaiban a legtöbb a problémás létesítmény. A vizsgálat a fürdővizekben található baktériumokat méri, amelyek szennyvízből vagy mezőgazdasági eredetű terhelésből kerülhetnek a vízbe, és gyomor-bélrendszeri panaszokat okozhatnak.