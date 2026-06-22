Tusk stratégiai hibának nevezte az ukrán–lengyel konfliktust

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Lengyel és ukrán politikusok belső konfliktusba keverése súlyos stratégiai hiba, amely jelentős károkat fog okozni – jelentette ki vasárnap Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X közösségi oldalán.

A jelentés szerint a lengyel miniszterelnök keményen bírálta azokat, akik feszültséget szítanak a szomszédos országok között. „Lengyel és ukrán politikusok bevonása a konfliktusba stratégiai hiba, amely mindkét félnek árt: üzleti szempontból, geopolitikailag és a hírnév szempontjából is. A politikában pedig, mint tudjuk, a hiba rosszabb, mint a bűn” – hangsúlyozta.

A lengyel kormányfő hozzátette azt is, hogy jelenleg aktív tárgyalásokat folytat nyugati szövetségeseivel a válság megoldása és kompromisszumos megoldások keresése érdekében. „Az európai partnereimmel folytatott tárgyalások során a veszteségek minimalizálására és a feszültségek csökkentésére törekszem. Ez nem könnyű feladat” – mutatott rá Donal Tusk, vette észre a karpatalja.info.