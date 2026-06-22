Mint a mesében, tízen lopták a drótokat

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Tíz román állampolgár egymillió eurónyi drótot lopott Németországban - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, manapság igen gyakran találkozhat az ember napelemparkokkal - melyekben pedig igen sok kábelt használnak föl. S ezen vezetékekben igen sok réz található, amit pedig jó pénzért lehet dobra verni az erre illetékes orgazdáknál.

Mint a lapban írják, itt jön a képbe az a tíz román állampolgár (a tagok életkora 19 és 50 év között mozog), akik Németországban éldegéltek és egy szép nap kitalálták, hogy kábeleket lopni jövedelmező üzlet mint dolgozni. Neki is álltak hát, s egymás után kopasztották meg a napelemparkokat. Aztán persze lebuktak, mert a rendőrök csapdát állítottak nekik.

A vizsgálat során kiderült, hogy a banda összesen egymillió euró értékben orzott el rézdrótot. Az érintettek most éppen letartóztatásban várják a sorsukat.