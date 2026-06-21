Tovább marad az üzemanyagárstop Szerbiában

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Jó hírt kaptak a szerbiai autósok - írja a Szabad Magyar Szó. Mint olvasható, egy mai döntés értelmében az euródízel és az Euro Premium BMB 95 benzin maximális, áfát (PDV) is tartalmazó kiskereskedelmi ára az ország területén érvényes átlagos nagykereskedelmi ár 21 dinárral növelt összege lesz, míg a regisztrált mezőgazdasági birtokok számára szánt euródízel ára továbbra is fixen 184 dinár (552 forint).

A Hivatalos Közlönyben közzétett, a kőolaj-származékok árkorlátozásáról szóló rendelet előírja, hogy ezeknek az üzemanyagoknak a legmagasabb kiskereskedelmi árára nem számítható fel semmilyen más illeték vagy egyéb költség, amelyet ez a rendelet vagy más különleges jogszabály nem ír elő.