Ilie Bolojan lett újból a PNL elnöke

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A rendkívüli PNL-kongresszus (azért rendkívüli, mert egy kormányválság kellős közepén zajlott és sorsdöntő lehet a romániai politikai szcéna alakulásának szempontjából) komoly döntéseket hozott magával - írja a kolozsvári Főtér. A bukaresti Romexpón tartott vasárnapi eseményen Ilie Bolojant választották meg újra elnöknek: 1844 jelen lévővel 1842 leadott szavazattal, ebből 1769 igennel (mellette 73 érvénytelennel) megszavazták őt a PNL élére.

Az eseményen továbbá a párt alapszabályának módosításait is jóváhagyták, úgy döntöttek, hogy az alelnökök számát négyről egyre csökkentik és létrehozzák a Nemzeti Állandó Irodát, mint központi vezetési szervet. A formáció egységesen szavazott továbbá egy olyan határozatról, amely kimondja, hogy a jelenlegi politikai helyzetre való tekintettel a jövőben nem fognak koalícióra lépni a PSD-vel. A határozat szerint tehát ha a PSD kerül hatalomra, akkor a PNL ellenzékben marad.