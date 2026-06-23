Az aratás végéig fokozottan figyeljenek a gépkocsivezetők

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Országszerte elkezdődött az aratás, a gépjárművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) hétőfn az MTI-vel.

A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállítójárművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültetkintően, nagy oldaltávolsággal szabad. Ezek a gépek nemcsak lassúak, hanem sokszor nagyok is, így már a megközelítésük is megköveteli fokozott óvatosságot.

Irányváltoztatásukra ugyancsak fel kell készülni, de a vezetőik félrehúzódással segíthetik a többi járművet, és láthatóvá kell tenniük az összes jelzőfényt a járműveiken. A kombájnok csak a vágóasztal leszerelése után hajthatnak az utakra – írták.

A közlemény szerint mezőgazdasági járművek minden olyan útszakaszon közlekedhetnek, ahol KRESZ-tábla nem tiltja. Gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszon nem mehetnek, a vezetőiknek pedig ismerniük kell a közlekedési szabályokat.