Belgium nem tudta érvényesítenii a papírformát, sőt...

Az 1. fordulóban a belgák Egyiptommal, Irán pedig Új-Zélanddal ikszelt, így mindkét együttesnek fontos volt a győzelem, de a döntetlen sem jelenthetett volna katasztrófát. Ilyen előzmények után futott ki a mély merítési lehetőséggel, a csoportból kiemelkedő minőségi játékosokkal rendelkező belga csapat a kezdéshez, az irániak pedig már másodszor léphettek Los Angelesben pályára. A Real Madrid és a belga válogatott világklasszis kapusa, Thibaut Courtois szerint minél több góllal kell megverni az irániakat.

1' - A belgák végezték el a kezdőrúgást és hamar eljutottak az első szögletrúgásig. VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ - CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ. G-CSOPORT

Belgium–Irán

Los Angeles, Los Angeles Stadion. Vezeti: Dario Herrera (argentin)

BELGIUM: Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Raskin, Tielemans – Saelemaekers, De Bruyne, Trossard – Lukaku. Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)



IRÁN: Beiranvand – Hardani, Kanani, Halilzadeh, Nemati, Hadzsszafi – Rezaijan, Goddosz, Ezatolahi, Mohebi – Taremi. Szövetségi kapitány: Amir Galenui 10' - Már az első percektől nagy a különbség a két válogatott között: Lukakuék támadnak, az irániak védekezésre remdezkedtek be, Beiranvand sokadszor hárít.

HIRDETÉS

14' - Lukaku égbe fejelt labdája Ezatolahi lábáról került Kanaani elé, aki 11 méterről azonnal lőtt, Courtois nagy bravúrral védett. A szöglet után még fejelhettek is az irániak, de a labda ezúttal kapu mellé szállt. 22' - De Bruyne átadása után Tielemanshoz került a játékszer, Ő senkitől sem zavartatva, 11 méterről lőtt, de Beiranvand megint nagyot nyújtózkodott, majd szögletre mentette a labdát. 25' - Vezet Irán! Hadzsszafi okosan gurított egy szabadrúgást a tizenhatoson belül helyezkedő Taremihez, aki 12 méterről, ballal a bal alsó sarokba gurított. Óriási volt, ahogy meglepték a belgákat, de Taremi előre bemozdult, így pár perces videózás után a spori visszavonta a gólt, les!

HIRDETÉS

37' - Rövid időn belül De Bruyne ellen kétszer is durván szabálytalankodtak az irániak, a játékmester fájdalmas arccal terült el a földön, de a sárga lap egyik alkalommal sem villant. 44' - De Cuyper lőtt éles szögből az ötösön belülről kapura, de Beiranvand megint védett. 45' - Nyolc perc a ráadás, de nem történt semmi veszélyes.

HIRDETÉS

50' - Nagy a nyomás: egymás után végzi el a szögleteket Belgium. A második sarokrúgásnál De Bruyne a hosszú sarok irányába ívelte a labdát, Saelemaekers hat méterről az oldalhálóba lőtt. 53' - Aztán kijött egy kicsit a szorításból az iráni csapat: egy bedobás után Taremi lőtte kapura, a belgák kapusa nagy bravúrral védett. 60' - Hihetetlen, de ez sem lett gól. De Bruyne az alapvonalról centerezett Lukakuhoz, de Nemati lábáról De Cuyper elé pattant a labda. A belgák védője négy méterről lőtt, Beiranvand óriásit védett, megint elakadt a középre tartó labda.

HIRDETÉS

68' - Ngoy hátul labdázgatott, de eladta a labdát, majd lerántotta Taremit. A kapura törő játékos nem igazán akart lábon maradni, elesett, a spori odafutott és azonnal felmutatta a piros kártyát. Nem nagyon lehetett ezt vitatni. 81' - De Bruyne elől Ezatolahi szerezte meg a labdát, majd 25 méterről kapura is lőtt, Courtois megint nagyot védett. 90' - Visszaesett a belga csapat, most már nekik is elég a döntetlen? 5 perc a ráadás.

HIRDETÉS

90'+5' - Lukebakio kapott labdát a jobb szélen, majd 17 méterről centikkel a jobb felső sarok mellé tekert. Vége a meccsnek, ez a döntetlen jó lehet az Új-Zéland-Egyiptom meccs győztesének. Ez az összecsapás hajnali 3 órakor startol.