Pihentető alvás a hőség ellenére

Sok embernek gondot okoz az elalvás a hőségben. Ezzel a tíz egyszerű tippel nyáron is könnyen elaludhat.

A magas hőmérséklet miatt a test, a szoba és az ágy annyira felforrósodhat, hogy az elalvás hihetetlenül nehéz. Annak érdekében, hogy a jövőben is gyorsan elaludhasson, tíz egyszerű és hasznos tippet adunk az éjszakai hőség okozta problémák leküzdésére. 1. Hűtse le a lepedőket a fagyasztóban

Lefekvés előtt tegye a lepedőt vagy legalább a párnahuzatot egy zacskóban a fagyasztóba tíz percre. Ez kellemesen lehűti a testet, ami viszont segít az elalvásban. 2. Használjon természetes szálas ágyneműt.

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A szintetikus anyagok miatt gyorsabban izzadsz, így nehezebb elaludni. Nyárra a tiszta pamutból vagy lenből készült lepedők a legjobb választás, mivel ezek az anyagok lélegzőek és felszívják a nedvességet. 3. Ne aludjon meztelenül. Bár logikusnak tűnhet meztelenül aludni, egy könnyű hálóing vagy rövid pizsama (szintén pamutból, lenből vagy selyemből) hűvösen tart és felszívja a nedvességet. 4. Ne aludjon teli hassal. A vacsora rendben van, és a késői nassolnivalók is elfogadhatók. Azonban legalább egy órát várj az utolsó étkezés után és lefekvés előtt. A test felmelegszik a kalóriabevitel és az emésztés miatt.

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5. Vegyen egy hűvös zuhanyt. Mielőtt ágyba bújna, vegyen egy gyors hűvös – nem hideg – zuhanyt. Ez csökkenti a testhőmérsékletét. A túl sok alkohol fogyasztása szintén túlmelegedést okozhat. 6. A levendula csodákra képes

A jó öreg levendula valóban segít elaludni, mivel illata nyugtató hatású. A testápoló olajok vagy a párnapermetek csodákra képesek.

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7. Egy másfajta melegvizes palack

Ezúttal a szokásos meleg víz helyett hideg vizet tegyen a melegvizes palackjába. Vigye magával a takaró alá, és maradjon csodálatosan hűvös. 8. Tartson távolságot a partnerétől

Szomorú, de igaz: A nyári hónapokban a legjobb külön aludni, mivel a partnere hőt sugároz, ami viszont még jobban felmelegíti a testét, és nyugtalan alváshoz vezet. 9. Kerülje az alkoholt

Ha nyugodtan szeretne aludni, este kerülje az alkoholos italokat, mivel ezek kitágítják az ereket, és igazán melegnek és kényelmesnek érzi magát.

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