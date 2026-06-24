Pihentető alvás a hőség ellenére

Sok embernek gondot okoz az elalvás a hőségben. Ezzel a tíz egyszerű tippel nyáron is könnyen elaludhat.
A magas hőmérséklet miatt a test, a szoba és az ágy annyira felforrósodhat, hogy az elalvás hihetetlenül nehéz. Annak érdekében, hogy a jövőben is gyorsan elaludhasson, tíz egyszerű és hasznos tippet adunk az éjszakai hőség okozta problémák leküzdésére.
1. Hűtse le a lepedőket a fagyasztóban
Lefekvés előtt tegye a lepedőt vagy legalább a párnahuzatot egy zacskóban a fagyasztóba tíz percre. Ez kellemesen lehűti a testet, ami viszont segít az elalvásban.
2. Használjon természetes szálas ágyneműt.
A szintetikus anyagok miatt gyorsabban izzadsz, így nehezebb elaludni. Nyárra a tiszta pamutból vagy lenből készült lepedők a legjobb választás, mivel ezek az anyagok lélegzőek és felszívják a nedvességet.
3. Ne aludjon meztelenül. Bár logikusnak tűnhet meztelenül aludni, egy könnyű hálóing vagy rövid pizsama (szintén pamutból, lenből vagy selyemből) hűvösen tart és felszívja a nedvességet.
4. Ne aludjon teli hassal. A vacsora rendben van, és a késői nassolnivalók is elfogadhatók. Azonban legalább egy órát várj az utolsó étkezés után és lefekvés előtt. A test felmelegszik a kalóriabevitel és az emésztés miatt.
5. Vegyen egy hűvös zuhanyt. Mielőtt ágyba bújna, vegyen egy gyors hűvös – nem hideg – zuhanyt. Ez csökkenti a testhőmérsékletét.
A túl sok alkohol fogyasztása szintén túlmelegedést okozhat.
6. A levendula csodákra képes
A jó öreg levendula valóban segít elaludni, mivel illata nyugtató hatású. A testápoló olajok vagy a párnapermetek csodákra képesek.
7. Egy másfajta melegvizes palack
Ezúttal a szokásos meleg víz helyett hideg vizet tegyen a melegvizes palackjába. Vigye magával a takaró alá, és maradjon csodálatosan hűvös.
8. Tartson távolságot a partnerétől
Szomorú, de igaz: A nyári hónapokban a legjobb külön aludni, mivel a partnere hőt sugároz, ami viszont még jobban felmelegíti a testét, és nyugtalan alváshoz vezet.
9. Kerülje az alkoholt
Ha nyugodtan szeretne aludni, este kerülje az alkoholos italokat, mivel ezek kitágítják az ereket, és igazán melegnek és kényelmesnek érzi magát.
10. Sötétítse el a hálószobát napközben
Sötétítse el teljesen a hálószobát napközben redőnyök és függönyök segítségével. Naplemente után nyissa ki az ablakokat, hogy beengedje a hűvös levegőt. Lefekvés előtt mindenképpen sötétítsd el újra az ablakokat – még a reggeli nap is lehet veszélyes - írja a Focus online.