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A szakember megcáfolt egy mítoszt az alvásról

A fény jelentősen befolyásolja az alvás minőségét

Életmód
  • 2026.06.22. - 09:58
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Képünk illusztrációConnect Images via AFP/LB Studios
MH
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A jó éjszakai alváshoz nem kell éjfél előtt lefeküdni – magyarázta Roman Buzunov szomnológus az AiF szerint.

A szakember szerint a mély alvás jellemzően korábban következik be éjszaka. Ha azonban valaki később fekszik le, ez az időszak egyszerűen eltolódik. A REM alvás ezzel szemben a reggel előrehaladtával hangsúlyosabbá válik. Ezért az orvos tévhitként vetette el azt az elképzelést, hogy az éjfél előtti pihenés eleve előnyös.

A fény jelentősen befolyásolja az alvás minőségét. Az erős mesterséges fényt az agy nappali fényként érzékelheti, és ez zavarhatja a melatonin termelését. A biológiai ritmusok azonban újrakalibrálhatók: ha valaki következetes napirendet tart be, a teste fokozatosan alkalmazkodik még egy megváltozott mintához is.

Buzunov megjegyezte, hogy a stabil napirend és az elegendő alvás továbbra is kulcsfontosságú tényezők. Ha valaki stresszes életet él, gyakran változtatja a napirendjét, vagy rendszeresen nem alszik eleget, álmatlanság alakulhat ki. Ebben az esetben fontos, hogy a rendellenesség kiváltó okát kezeljük, ahelyett, hogy kizárólag a lefekvési időre hagyatkoznánk.

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