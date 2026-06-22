A tudósok tesztelték az alma egészségügyi előnyeit

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Az alma rendszeres fogyasztása számos mutató javulásával járhat, beleértve az érrendszer egészségét, a glükózszintet és a bélmikrobiom összetételét.

Erre a következtetésre jutottak a szakemberek 38 tudományos tanulmány adatainak elemzése után, írja az F&F.

Az áttekintés magában foglalt olyan anyagokat, amelyek mind magukat az almákat, mind az abból készült termékeket vizsgálták. A szerzők különböző időtartamú kísérletek eredményeit vették figyelembe, a rövid megfigyeléses vizsgálatoktól a hosszabb tanulmányokig.

Az elemzés szerint az almafogyasztás segített fenntartani a glükózszint szabályozását, fokozta az antioxidáns aktivitást, és jótékony hatással volt az érrendszeri endothelfunkcióra. Hosszú távú fogyasztás esetén javuló bélflóra is megfigyelhető volt.