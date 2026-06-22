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A tudósok tesztelték az alma egészségügyi előnyeit

Fontos megállapítások azok számára, akik odafigyelnek az étrendjükre

Életmód
  • 2026.06.22. - 11:13
alma
Képünk illusztrációAFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Focke Strangmann
MH
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Az alma rendszeres fogyasztása számos mutató javulásával járhat, beleértve az érrendszer egészségét, a glükózszintet és a bélmikrobiom összetételét.

Erre a következtetésre jutottak a szakemberek 38 tudományos tanulmány adatainak elemzése után, írja az F&F.

Az áttekintés magában foglalt olyan anyagokat, amelyek mind magukat az almákat, mind az abból készült termékeket vizsgálták. A szerzők különböző időtartamú kísérletek eredményeit vették figyelembe, a rövid megfigyeléses vizsgálatoktól a hosszabb tanulmányokig.

Az elemzés szerint az almafogyasztás segített fenntartani a glükózszint szabályozását, fokozta az antioxidáns aktivitást, és jótékony hatással volt az érrendszeri endothelfunkcióra. Hosszú távú fogyasztás esetén javuló bélflóra is megfigyelhető volt.

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A kutatók azonban megjegyezték, hogy a rendelkezésre álló adatok még nem elegendőek ahhoz, hogy végleges következtetéseket vonjunk le. Az almát a benne található élelmi rost, vitaminok és bioaktív vegyületek miatt a kiegyensúlyozott étrend hasznos elemének tartják. Úgy vélik, hogy ezen gyümölcsök anyagcserére gyakorolt ​​lehetséges hatása további vizsgálatokat igényel.

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