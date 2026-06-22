A tudósok tesztelték az alma egészségügyi előnyeit

Az alma rendszeres fogyasztása számos mutató javulásával járhat, beleértve az érrendszer egészségét, a glükózszintet és a bélmikrobiom összetételét.
Erre a következtetésre jutottak a szakemberek 38 tudományos tanulmány adatainak elemzése után, írja az F&F.
Az áttekintés magában foglalt olyan anyagokat, amelyek mind magukat az almákat, mind az abból készült termékeket vizsgálták. A szerzők különböző időtartamú kísérletek eredményeit vették figyelembe, a rövid megfigyeléses vizsgálatoktól a hosszabb tanulmányokig.
Az elemzés szerint az almafogyasztás segített fenntartani a glükózszint szabályozását, fokozta az antioxidáns aktivitást, és jótékony hatással volt az érrendszeri endothelfunkcióra. Hosszú távú fogyasztás esetén javuló bélflóra is megfigyelhető volt.
A kutatók azonban megjegyezték, hogy a rendelkezésre álló adatok még nem elegendőek ahhoz, hogy végleges következtetéseket vonjunk le. Az almát a benne található élelmi rost, vitaminok és bioaktív vegyületek miatt a kiegyensúlyozott étrend hasznos elemének tartják. Úgy vélik, hogy ezen gyümölcsök anyagcserére gyakorolt lehetséges hatása további vizsgálatokat igényel.