Tizenévesek egy gyerekjátékkal ölték meg a drogbandavezért

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A Los Águilas bűnözőcsoport vezetőjét, a 39 éves Carlos Alberto Suastegui Villanuevát az ecuadori Guayaquil repülőtéren ölték meg, amikor tinédzserek plüssállatba rejtett fegyverekkel lőtték le.

A videofelvételen látható, hogy a fiatalemberek játékokat és virágokat tartanak a kezében, amint áldozatukra várnak a terminál közelében.

Az egyik tinédzser előhúzott egy fegyvert egy plüssmackó mögül, és közvetlen közelről lelőtte a férfit. Egy járókelő, aki egy bőröndöt vonszolva a földre esett, szintén megsérült az incidensben – írja az Independent.

John Reimberg belügyminiszter megerősítette az őrizetbe vett tinédzserek érintettségét a bűncselekményben. Daniel Noboa elnök terrorszervezetnek nyilvánította a bandát a kábítószer-kereskedelemben és zsarolásban való részvétele miatt. Ez a fejlemény az országban fokozódó erőszak közepette történt, ahol az elmúlt hetekben közel 900 gyilkosságot jegyeztek fel.