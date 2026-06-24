Magyar Péter: Benyújtottuk az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek

,,Benyújtottuk az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek" - tájékoztatott Magyar Péter kormányfő.
"Vállaltuk, megcsináljuk. Évtizedes adósságot törlesztünk ezzel" - fogalmazott Magyar Péter.
Ezt a miniszterelnök szerda reggel a Facebook-oldalán közölte
,,Benyújtottuk az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek" - tájékoztatott Magyar Péter kormányfő.
"Vállaltuk, megcsináljuk. Évtizedes adósságot törlesztünk ezzel" - fogalmazott Magyar Péter.
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