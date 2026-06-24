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Magyar Péter: Benyújtottuk az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek

Ezt a miniszterelnök szerda reggel a Facebook-oldalán közölte

Belföld
  • 2026.06.24. - 09:14
Országgyűlés
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés kétnapos rendkívüli üléseMH/Radics Lajos
MH
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,,Benyújtottuk az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek" - tájékoztatott Magyar Péter kormányfő.

"Vállaltuk, megcsináljuk. Évtizedes adósságot törlesztünk ezzel" - fogalmazott Magyar Péter.

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